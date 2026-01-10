Иранке пале цигарете сликама ајатолаха Хамнеија, добиле "критике" због једне ствари

Извор:
10.01.2026
17:13
Друштвеним мрежама шире се снимци Иранки које пркосно пале цигарете запаљеним фотографијама врховног вође, ајатолаха Алија Хамнеија.
Овај чин, који је постао један од најупечатљивијих симбола противвладиних протеста који су крајем децембра избили због лошег стања привреде, а интензивирали се у јануару ове године, носи са собом ризик смртне казне.
An Iranian girl burns a picture of Ayatollah Khamenei and lights her cigarette, a new trend in Iran! — GNW News ⚡ Genuine National Window (@gnwnews_a) January 10, 2026
Young Iranian women are leading the revolution against the Islamic regime.#iran #Iranian #Ayatollah #AyatollahKhamenei pic.twitter.com/ndZT8yY4kI
Једна од објава које су се највише прошириле друштвеним мрежама приказује Иранку која живи у Торонту у Канади, феминисткињу која је критичарима који су јој пребацивали да не живи у Ирану одговорила:
"Исламски режим ме годинама у Ирану није успио ушуткати, упркос мучењу, понижењима и пријетњама. Сада ме, проглашавајући ме ционистом и искориштавајући чињеницу да сам након година борбе била присиљена побјећи из своје земље јер ми је исламски режим угрозио живот, покушавате довршити оно што сам режим није успио?"
A protest motif out of Iran is spreading: women with their hair uncovered lighting a cigarette off a burning photo of Khamenei, which reads less like provocation and more like a refusal to perform reverence on command. Some clips will be unverifiable, but the signal is clear… pic.twitter.com/m3rtqOUy7g— Francisco Poleo (@FranciscoPoleoR) January 10, 2026
Паљење слике врховног вође у Ирану сматра се тешким кривичним дјелом, а када то чине жене, чин добија додатну димензију, будући да су жене које пуше изложене стигматизацији.
Да опасност није само теоријска, свједочи случај младог иранског активисте Омида Сарлака. Он је у октобру 2025. објавио видео на којем пали Хаменеијев портрет.
Само неколико сати касније, пронађен је мртав у свом аутомобилу с прострелном раном. Власти су његову смрт прогласиле самоубиством, али су породица и бројни активисти одбацили то објашњење, сматрајући га сумњивим.
Његова сахрана претворила се у политички протест на којем су ожалошћени отворено узвикивали "Смрт Хамнеију", чиме је његова смрт постала симбол отпора режиму.
Протести, који су започели 28. децембра 2025. године, првобитно су били подстакнути тешком економском ситуацијом, рекордно високом инфлацијом која је у октобру 2025. достигла 48,60%, растућим цијенама и колапсом националне валуте, ријала. Међутим, незадовољство се брзо проширило и прерасло у шири противрежимски покрет који умјесто постепених реформи захтијева системске промјене.
Улицама Техерана и других градова одјекују слогани попут "Смрт Хамнеију" и "Пахлави ће се вратити", алудирајући на бившег иранског пријестолонасљедника Резу Пахлавија.
Иранске жене поново су у центру пажње. Њихов чин паљења цигарета Хаменеијевим фотографијама постао је снажан културни мотив који изражава фрустрацију режимом и родно условљеним друштвеним ограничењима, преноси Индекс.
Ово није први пут да жене масовно излазе на улице. Године 2022. Иран су потресли вишемјесечни протести након смрти Маше Амини у притвору моралне полиције, што је питање женских права ставило у први план.
Амини је ухапшена и, према наводима, брутално претучена јер је наводно прекршила строги закон о обавезном ношењу хиџаба.
Иранске власти на протесте су одговориле силом. Припадници снага безбједности, укључујући и Иранску револуционарну гарду, сукобили су се с демонстрантима у више градова. Организације за људска права извјештавају о десетинама мртвих и хиљадама ухапшених.
Забиљежени су и прекиди интернета и комуникација, што се сматра покушајем власти да спријече координацију протеста и прикрију стварне размјере насиља.
