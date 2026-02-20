Планови за напад на Иран ушли у завршну фазу

Извор:
Планови војске Сједињених Америчких Држава за операције у Ирану ушли су у завршну фазу, а опције укључују нападе на појединце или чак промјену режима у Техерану ако то нареди предсједник Доналд Трамп, рекло је двоје званичника за Ројтерс. Војне опције представљају најновије назнаке да се САД припремају за озбиљан сукоб с Ираном у случају да пропадну дипломатски напори.
Ројтерс је први пут прошле седмице објавио да се америчка војска припрема за непрекидну, вишеседмичну операцију против Ирана која би могла укључивати нападе на иранску безбједносну и нуклеарну инфраструктуру.
Најновија открића упућују на детаљније и амбициозније планове прије него што Трамп, који је протеклих дана јавно говорио о замисли о промјени режима у Исламској Републици, донесе коначну одлуку.
Амерички званичници, који су пристали разговарати с Ројтерсом под условом да остану анонимни због осјетљивости теме, нису пружили даље појединости о томе који би појединци могли бити мете евентуалног напада нити како би америчка војска могла покушати промијенити режим без великих снага на копну.
Покушај промјене режима значио би још један одмак од Трампових предизборних обећања да ће напустити, како је рекао, промашене политике претходних администрација, које су укључивале војне напоре ради рушења влада у Авганистану и Ираку.
Трамп је у петак рекао да разматра ограничен војни напад на Иран, али није пружио додатне детаље.
На питање о томе размишља ли о ограниченом нападу како би притиснуо Иран да пристане на договор о свом нуклеарном програму, новинарима у Бијелој кући одговорио је: „Мислим да могу рећи да то разматрам.“
