Logo
Large banner

Планови за напад на Иран ушли у завршну фазу

Извор:

Индекс

20.02.2026

20:58

Коментари:

0
amerika napala iran
Фото: U.S. Navy

Планови војске Сједињених Америчких Држава за операције у Ирану ушли су у завршну фазу, а опције укључују нападе на појединце или чак промјену режима у Техерану ако то нареди предсједник Доналд Трамп, рекло је двоје званичника за Ројтерс. Војне опције представљају најновије назнаке да се САД припремају за озбиљан сукоб с Ираном у случају да пропадну дипломатски напори.

Ројтерс је први пут прошле седмице објавио да се америчка војска припрема за непрекидну, вишеседмичну операцију против Ирана која би могла укључивати нападе на иранску безбједносну и нуклеарну инфраструктуру.

Најновија открића упућују на детаљније и амбициозније планове прије него што Трамп, који је протеклих дана јавно говорио о замисли о промјени режима у Исламској Републици, донесе коначну одлуку.

Трамп: Разматрам ограничен војни напад

Амерички званичници, који су пристали разговарати с Ројтерсом под условом да остану анонимни због осјетљивости теме, нису пружили даље појединости о томе који би појединци могли бити мете евентуалног напада нити како би америчка војска могла покушати промијенити режим без великих снага на копну.

Покушај промјене режима значио би још један одмак од Трампових предизборних обећања да ће напустити, како је рекао, промашене политике претходних администрација, које су укључивале војне напоре ради рушења влада у Авганистану и Ираку.

Трамп је у петак рекао да разматра ограничен војни напад на Иран, али није пружио додатне детаље.

На питање о томе размишља ли о ограниченом нападу како би притиснуо Иран да пристане на договор о свом нуклеарном програму, новинарима у Бијелој кући одговорио је: „Мислим да могу рећи да то разматрам.“

(Индекс)

Подијели:

Тагови :

напад америке на иран

Доналд Трамп

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Осујећен терористички напад, Француска на ногама

Свијет

Осујећен терористички напад, Француска на ногама

2 ч

0
Милорад Додик

Република Српска

Додик: Мандић и Кнежевић су добили људску, моралну и политичку сатисфакцију

2 ч

0
Трамп након одлуке Врховног суда: "Уводим глобалне царине од 10 посто"

Свијет

Трамп након одлуке Врховног суда: "Уводим глобалне царине од 10 одсто"

2 ч

0
KK Игокеа-КК Борац

Кошарка

Борац у финалу Купа Мирза Делибашић

2 ч

0

Више из рубрике

Осујећен терористички напад, Француска на ногама

Свијет

Осујећен терористички напад, Француска на ногама

2 ч

0
Трамп након одлуке Врховног суда: "Уводим глобалне царине од 10 посто"

Свијет

Трамп након одлуке Врховног суда: "Уводим глобалне царине од 10 одсто"

2 ч

0
Мађарска блокира реализацију кредита за Кијев

Свијет

Мађарска блокира реализацију кредита за Кијев

4 ч

0
Џефри Епстајн

Свијет

Епстин умро с пола милијарде на рачуну, саучесници користе његов новац да се извуку

4 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

22

54

Трамп: За Иран је боље да преговара о фер споразуму

22

49

Настављен меч Партизана и Меге

22

43

Централне вијести, 20.02.2026.

22

39

Вуковић за АТВ: Политичке партије из Сарајева не схватају дејтонску БиХ

22

29

Празни се трибина са навијачима Партизана, играчи се повукли у свлачионицу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner