Трамп након одлуке Врховног суда: "Уводим глобалне царине од 10 одсто"

Извор:

Аваз

20.02.2026

20:33

Коментари:

0
Фото: Tanjug/AP/Allison Robbert

Предсједник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп изразио је дубоко разочарење након одлуке Врховног суда САД-а, којом су оборене његове свеобухватне царине, наводећи да се стиди због пресуде коју су донијеле неке судије.

Говорећи на конференцији за новинаре у Бијелој кући, Трамп је поручио да има на располагању "још снажније методе" у области трговинске политике.

"Постоје алтернативе"

- Одмах ћу потписати наредбу о увођењу 10% глобалне царине према Одељку 122, поред постојећих царина, и покренути више истрага према Одељку 301 те друге поступке ради заштите Сједињених Америчких Држава од неправедних трговинских пракси – рекао је Трамп.

- Могу да урадим шта год желим, али не могу да наплатим новац – додао је предсједник, истичући да има овлаштења да уведе ембарго или потпуно обустави трговину са појединим земљама.

Трамп је нагласио да постоје алтернативе које ће користити када је ријеч о царинама, преноси Ројтерс, те је додао да суд "подлијеже утицају страних интереса".

- Земље неће још дуго играти како оне желе – рекао је Трамп, алудирајући на текуће трговинске преговоре.

Одлука Врховног суда

Врховни суд САД-а у Вашингтону раније је данас поништио широки спектар глобалних царина које је Трамп увео, што представља његов најзначајнији правни пораз од повратка у Бијелу кућу, преноси Блумберг. Суд је пресудио са шест гласова за и три против да је Трамп прекорачио овлашћења када је користио Закон из 1977. године о савезној ванредној ситуацији (ИЕЕПА) за увођење реципрочних царина широм свијета.

Одлука се односи и на циљане увозне порезе које администрација оправдава борбом против трговине фентанилом. Трамп је, међутим, устврдио да пресуда, супротно тумачењима критичара, додатно потврђује предсједничка овлашћења у регулисању трговине и увођењу царина.

- Врховни суд није срушио царине као такве, него само "одређену примјену царина" на темељу закона ИЕЕПА – рекао је Трамп.

Нагласио је да одлука, према његовом мишљењу, потврђује могућност да се кроз ИЕЕПА блокира, уведе ембарго, ограничи или на друге начине услови трговање страних држава са Сједињеним Америчким Државама.

Трамп је најавио да све царине повезане са националном безбједношћу, укључујући оне према Одјељку 232 и постојеће царине из Одјељка 301, остају на снази.

Доналд Трамп

Коментари (0)
20

58

Планови за напад на Иран ушли у завршну фазу

20

58

Захарова: Русију није могуће застрашити, ни уклонити

20

50

Осујећен терористички напад, Француска на ногама

20

47

Додик: Мандић и Кнежевић су добили људску, моралну и политичку сатисфакцију

20

33

Трамп након одлуке Врховног суда: "Уводим глобалне царине од 10 одсто"

