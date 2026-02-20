Додик: Када сам позвао на унутрашњи дијалог нисам мислио на лузере попут Црнатка

20.02.2026
21:42
Коментари:1
"Нисам мислио на лузере попут Црнатка", написао је Додик на друштвеној мрежи Икс.
Када сам позвао на унутрашњи дијалог и договор о кључним националним питањима, мислио сам на озбиљне људе, оне који имају политичку и сваку другу тежину.— Милорад Додик (@MiloradDodik) February 20, 2026
Нисам мислио на лузере попут Црнатка.
