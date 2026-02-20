Logo
Large banner

Додик: Када сам позвао на унутрашњи дијалог нисам мислио на лузере попут Црнатка

20.02.2026

21:42

Коментари:

1
Милорад Додик
Фото: АТВ

Када сам позвао на унутрашњи дијалог и договор о кључним националним питањима, мислио сам на озбиљне људе, оне који имају политичку и сваку другу тежину, рекао је предсједник СНСД-а Милорад Додик.

"Нисам мислио на лузере попут Црнатка", написао је Додик на друштвеној мрежи Икс.


Подијели:

Тагови :

Милорад Додик

Игор Црнадак

Коментари (1)
Large banner

Прочитајте више

Шок-откриће! Нестанак језера изазвао потресе?

Наука и технологија

Шок-откриће! Нестанак језера изазвао потресе?

1 ч

0
Велики корак ка Мјесецу: НАСА успјешно тестирала СЛС за мисију Артемис II

Наука и технологија

Велики корак ка Мјесецу: НАСА успјешно тестирала СЛС за мисију Артемис II

1 ч

0
Нема више "крађе савјета": Крај бесплатном разгледања у трговинама

Свијет

Нема више "крађе савјета": Крај бесплатном разгледања у трговинама

2 ч

0
Мариа Захарова

Свијет

Захарова: Русију није могуће застрашити, ни уклонити

2 ч

0

Више из рубрике

Милорад Додик

Република Српска

Додик: Мандић и Кнежевић су добили људску, моралну и политичку сатисфакцију

2 ч

0
НСРС

Република Српска

Резолуција о осуди величања усташке идеологије

4 ч

1
Горан Селак

Република Српска

Селак: Заштита српске имовине у ФБиХ од изузетног значаја за Републику Српску, министри правде усагласили заједнички институционални рад

7 ч

0
Милорад Додик

Република Српска

Додик: Остајем веома активан у политици, све ћу их побиједити

8 ч

20

  • Најновије

  • Најчитаније

22

54

Трамп: За Иран је боље да преговара о фер споразуму

22

49

Настављен меч Партизана и Меге

22

43

Централне вијести, 20.02.2026.

22

39

Вуковић за АТВ: Политичке партије из Сарајева не схватају дејтонску БиХ

22

29

Празни се трибина са навијачима Партизана, играчи се повукли у свлачионицу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner