Резолуција о осуди величања усташке идеологије, тако би требало да се зове документ чијим усвајањем би посланици у Парламенту Српске послали поруку да Томпсонова идеологија није добродошла.
Захтјев за посебну сједницу поднио је шеф клуба посланика СДС-а Огњен Бодирога. Каже, одржали су састанке са свим странкама, а међу 28 потписа нема посланика из владајуће коалиције те очекује и њихову подршку.
"Oни су предлагали да се формира неки одбор гдје би били професори и људи који се баве тематиком ја сам тада дао приједлог да ћу у петак да поднесем приједлог ових 28 потписа за посебну сједницу а да се владајућа структура састане и да они предложе амандмане јер је ово приједлог резолуције", рекао је Огњен Бодирога, шеф клуба посланика СДС-а у НС РС
Ми нисмо против резолуције, само смо господину Бодироги предлагали да се сачека да би стручњаци из те области квалитетно урадили документ којим ћемо заједно послати јасну поруку, каже шеф клуба посланика СНСД-а Срђан Мазалица.
"У неким дијеловима резолуције ради се о великом незнању а предложио сам, ако не вјерује нама, да укључимо шири круг људи у изради, да то буде центар за истраживање ратних злочинаца, друштвено политичка истраживања, филозофски факултети у Источном Сарајеву и Бањалуци и представници СПЦ", каже Срђан Мазалица шеф клуба посланика СНСД-а у НСРС
Сличног става је и предсједник НПС-а Дарко Бањац. Каже, подржаће резолуцију али документ мора биtи измијењен и дорађен.
"Нико није ни разговарао са шефом клуба НПС-а нисам упознат скроз са резолуцијом али такву резолуцију ћемо подржати али сматрамо да требамо ангажовати наше историчаре који се поготово баве том темом да донесемо јасну свеобухватну и прецизну резолуцију гдје ће се очитати народна скупштина", рекао је Дарко Бањац, предсједник НПС-а.
А шта каже академска заједница? Доцент доктор историјских наука Никола Ожеговић сматра да би умјесто анализа других идеологија, можда било важније да се ради на формирању музеја и научних центара посвећених страдању Срба кроз историју.
"Нека се ангажују и стручњаци да ураде једно систематско снимање тренутног стања споменика жртвама на цијелом подручју некадашње НДХ и мапирање тих стратишта на којима су Срби страдали масовно или појединачно јер ми та мјеста заборављамо", рекао је доц. др Никола Ожеговић, Филозофски факултет Бања Лука.
На јединство је позвао и предсједник СНСД-а Милорад Додик.
"То је нешто што нама шаље поруку да морамо да се бавимо собом и зато порука и овим из опозиције да се окупе око новог предсједника републике и иницирајте да се сазове састанак свих политичких фактора. Ја сам спреман да пређем преко многих ствари и увреда и глупих ствари и да у циљу интереса Републике Српске то договоримо ако је могуће вјерујем да није могуће али моје је да покушавам", рекао је Милорад Додик, предсједник СНСД-а.
Да ли ће се први пут десити јединство на политичкој сцени Српске, знаћемо кроз седам дана. То је рок који Парламент Српске има да се изјасни о приједлогу резолуције о осуди величања усташке идеологије и закаже посебну сједницу.
