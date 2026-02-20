Logo
Large banner

Додик: Остајем веома активан у политици, све ћу их побиједити

Извор:

РТРС

20.02.2026

15:09

Коментари:

0
Милорад Додик
Фото: АТВ

Остајем веома активан у политици. Знате зашто? Зато што не желим да имају осјећај побједе, рекао је предсједник СНСД-а Милорад Додик.

"Ја ћу их све побиједити", написао је Додик на Иксу.

Подијели:

Таг :

Милорад Додик

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Милорад Додик

Република Српска

Додик открио колика би могла да буде просјечна плата до краја године

1 ч

2
Милорад Додик

Република Српска

Додик: Град никада није био запуштенији, све је проблем - гријање, транспорт

2 ч

3
Милорад Додик

Република Српска

Додик: Егзодус сарајевских Срба - егзодус идентитета једног народа

5 ч

1
Додик: У Бањалуку дошли неважни тривијални политички ликови

Република Српска

Додик: У Бањалуку дошли неважни тривијални политички ликови

20 ч

7

Више из рубрике

Синиша Каран

Република Српска

Синиша Каран прегледан на УКЦ-у: Огласили се из Палате

1 ч

0
Милорад Додик

Република Српска

Додик открио колика би могла да буде просјечна плата до краја године

1 ч

2
Служено опијело Љиљани Зелен Караџић

Република Српска

Служено опијело Љиљани Зелен Караџић

1 ч

0
Милорад Додик

Република Српска

Додик: Град никада није био запуштенији, све је проблем - гријање, транспорт

2 ч

3

  • Најновије

  • Најчитаније

15

40

Сахрањен Борислав Паравац

15

20

Мушкарац истренирао пса да илегално баца ђубре: Појавио се невјероватан снимак

15

20

Криза у краљевској породици: 82 одсто Британаца жели Ендрјуа ван реда за пријесто

15

09

Додик: Остајем веома активан у политици, све ћу их побиједити

15

06

Шиљак прешао у СПС: Без иједног одборника у Сокоцу остала СП

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner