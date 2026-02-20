Додик: Остајем веома активан у политици, све ћу их побиједити

Извор:
РТРС
20.02.2026
15:09

Остајем веома активан у политици. Знате зашто? Зато што не желим да имају осјећај побједе, рекао је предсједник СНСД-а Милорад Додик.
"Ја ћу их све побиједити", написао је Додик на Иксу.
Остајем веома активан у политици. Знате зашто? Зато што не желим да имају осјећај побједе. Ја ћу их све побиједити. pic.twitter.com/2lBHgNLsdU— Милорад Додик (@MiloradDodik) February 20, 2026
