Синиша Каран прегледан на УКЦ-у: Огласили се из Палате

Извор:
АТВ
20.02.2026
14:38
Коментари:0
Предсједник Републике Српске Синиша Каран прегледан је данас, 20.02.2026. године у пријеподневним часовима, на Универзитетском клиничком центру Републике Српске, након чега је хоспитализован на Клиници за кардиологију због општег инфективног синдрома и даље кардиолошке обраде и дијагностике.
Саопштено је ово из Службе предсједника Српске за односе с јавношћу.
Истиче се да је предсједник Синиша Каран стабилног здравственог стања и да се налази под сталним надзором љекара.
Република Српска
1 ч2
Република Српска
2 ч0
Република Српска
2 ч3
Република Српска
3 ч0
Најновије
Најчитаније
15
40
15
20
15
20
15
09
15
06
Тренутно на програму