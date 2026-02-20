Logo
Синиша Каран прегледан на УКЦ-у: Огласили се из Палате

Синиша Каран
Предсједник Републике Српске Синиша Каран прегледан је данас, 20.02.2026. године у пријеподневним часовима, на Универзитетском клиничком центру Републике Српске, након чега је хоспитализован на Клиници за кардиологију због општег инфективног синдрома и даље кардиолошке обраде и дијагностике.

Саопштено је ово из Службе предсједника Српске за односе с јавношћу.

Истиче се да је предсједник Синиша Каран стабилног здравственог стања и да се налази под сталним надзором љекара.

