Подијељени ставови у БиХ: Да ли смањење акциза доноси олакшање или нови проблем?

Аутор:Бранка Дакић
12.03.2026
19:21
Коментари:0
Закон о допуни Закона о акцизама у БиХ предвиђа да у случају поремећаја тржишта или другог оправданог разлога Савјет министара БиХ може донијети одлуку о привременом укидању или смањењу износа акциза на нафтне деривате.
Закон је СДП-ов посланик Саша Магановић упутио у хитну процедуру. Наћи ће се прво пред посланицима Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ.
"До сада Вијеће министара није имало никакав алат, него је то био предмет одлучивања Парламентарне скупштине. У оваквим ситуацијама, парламентарна процедура траје дуго и ово је један алат који остаје трајно који остаје у Вијећу министара, да се избјегну дуге процедуре, ако је потребно хитно реаговати", истакао је шеф Клуба посланика СДП-а у ПД ПС БиХ Саша Магазиновић.
Ако посланици усвоје Закон, слиједи изјашњавање делегата у Дому народа, чија сједница још није заказана. Цијена барела нафте варира, па се поставља логично питање је ли требало раније реаговати. У Народном фронту сматрају да јесте, али Закон ће, ипак, подржати.
"Жалосно је то што ово није предложио Савјет министара. Они су требали да буду ти који се брину о стању у држави. Међутим, изгледа да наше министре не забрињава тренутна ситуација. Ми се још нисмо опоравили од претходног таласа поскупљења, а већ се суочавамо са новим и бојим се да ћемо касно донијети овај Закон", рекао је посланик Клуба СДС-ПДП-Листа за правду и ред у ПД ПС БиХ Ненад Грковић.
Дилеме нема ни у Нашој странци. Подршка Закону неће изостати.
"Сматрамо да је то један врло добар механизам, да би Вијеће министара могло у кризним ситуацијама, попут ове којој тренутно свједочимо, могло реаговати на адекватан начин. Приједлог предвиђа могућност да Вијеће министара донесе такве одлуке које ће бити ограниченог трајања да би се грађанима БиХ умањио притисак на кућне буџете", казала је посланик Наше странке у ПД ПС БиХ Миа Карамехић Абазовић.
То је популистички приједлог и нећемо га подржати, јер смањење или укидање акциза на гориво значило би знатно мање новца у буџету намијењеног за изградњу или одржавање путева, порука је из СНСД-а
„Сама та норма и да се не усвоји и да се не примјењује, да само стоји као могућност у Закону, јер је он рекао да Савјет министара може да донесе такву одлуку вас одмах ставља у неповољну позицију са било којом европском банком да се из кредитних средстава финансира изградња или реконструкција путне инфраструктуре“, истакао је посланик СНСД-а у ПД ПС БиХ Милорад Којић и додао:
„Одједном је тамо неко ко нема појма о животу и функционисању државе предложио неки Закон да се укину све акцизе на гориво. Од чега ћете одржавати транспорт. То је смијешно, то могу само да изјаве они који немају појма о животу, шта је реалан живот.“
Сједница Представничког дома Парламента БиХ заказана је за понедјељак, 16. март. Тада је на дневном реду и поменути Закон.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Економија
1 ч0
Економија
1 ч0
Свијет
1 ч0
Србија
1 ч0
БиХ
2 ч0
БиХ
10 ч0
БиХ
10 ч2
БиХ
1 д0
Најновије
Најчитаније
20
14
20
06
20
04
19
57
19
54
Тренутно на програму