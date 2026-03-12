Цвијановић на Глобал форуму у Бакуу: Премошћавање подјела у свијету транзиције

12.03.2026
09:50
Коментари:2
Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић истакла је да свака криза доноси и нове могућности, под условом да се буде довољно мудар, да се удруже снаге и траже боља рјешења, како за земље понаособ, тако и на регионалном, па и на глобалном нивоу.
- У том духу, овај турбулентни транзициони период видим као прилику да се ствари на глобалном нивоу доведу у ред - рекла је Цвијановић у обраћању на Глобал форуму у Бакуу.
Обраћање српског члана Предсједништва БиХ на овом скупу Срна преноси у цијелости:
"Увијек је посебно задовољство бити у Бакуу и учествовати на Глобал Баку форуму, који је већ постао традиционалан и незаобилазан догађај. Искрено се захваљујем организаторима на срдачном гостопримству и на изузетној организацији овог догађаја, упркос тензијама и изазовима са којима се суочавамо како на регионалном, тако и на глобалном нивоу.
Чак и у овим турбулентним временима, овај форум остаје важна платформа за дијалог и сарадњу.
Желим да изразим солидарност са народом Азербејџана, као и пуну подршку напорима предсједника /Илхама/ Алијева и свих институција Азербејџана у настојању да обезбиједе мирно и стабилно окружење за своје грађане и регион у цјелини кроз унапређивање регионалне стабилности путем дијалога и сарадње.
Свијет се убрзано и темељно мијења, а свједоци смо дубоких и далекосежних промјена: политичких, економских, технолошких и друштвених. У таквим околностима, блиске везе, партнерство и сарадња потребни су више него икада.
Ми који долазимо из бивших социјалистичких друштава добро знамо да свака транзиција носи тешкоће, неизвјесност и озбиљне изазове. Исто тако, знамо и да свака криза доноси и нове могућности, под условом да будемо довољно мудри да удружимо снаге и тражимо боља рјешења, како за наше земље понаособ, тако и на регионалном, па и на глобалном нивоу.
У том духу, овај турбулентни транзициони период видим као прилику да се ствари на глобалном нивоу доведу у ред.
Током протекле три деценије свједочили смо неправди и лицемјерју глобалистичких елита, нарочито на Западу, које сувише често злоупотребљавају управо оне вриједности које тврде да заступају.
На примјер, њихов приступ БиХ, која се често сматра посљедњом европском колонијом, на веома поучан начин илуструје ову противрјечност.
Док су нам држали предавања о владавини права и поштовању демократских институција, истовремено су подржавали процесе у којима су неизабране стране бирократе наметале законе заобилазећи демократску парламентарну процедуре, чиме су подрили уставни, правни и политички поредак земље.
Све је то чињено под изговором да наводно штите Дејтонски мировни споразум, иако тим споразумом ниједном страном званичнику није дато овлашћење да намеће законе, суспендује устав, смјењује демократски изабране лидере или кажњава политичке странке.
Оваквих примјера је заиста много, а било би ми потребно далеко више времена да све детаљно набројим.
Зато ћу закључити тиме да међународни надзор и подршка могу бити корисни - наравно, уколико су временски ограничени, али свакодневно микроуправљање и мијешање у политичка, правосудна или финансијска питања дјелују контрапродуктивно, јер продубљују унутрашње подјеле умјесто да их превазилазе.
Штета је нарочито велика када такво уплитање траје предуго - у нашем случају већ три деценије. Охрабрује то што одређени кључни глобални актери данас увиђају да земља мора бити враћена домаћим институцијама и њеним конститутивним народима, који треба да уживају равноправан третман и унутар земље и у међународним односима.
У том смислу, добро је што видимо да умјесто пријетњи, принуде, санкција и спољног наметања сада са тих адреса стижу позиви на сарадњу и рјешавање изазова кроз дијалог политичких представника три конститутивна народа.
Управо је дијалог оно што је потребно свакој цивилизованој политичкој заједници, као, уосталом, и цијелом свијету. Да бисмо на сврсисходан начин превазишли унутрашње и глобалне подјеле, неопходно је најприје разумјети њихове узроке.
Једнако је важна и спремност да саслушамо једни друге и уважимо различите ставове, умјесто да их унапријед одбацујемо. На овом форуму показујемо и то да наше разлике, какве год да су, не морају бити извор конфликта.
Зато вам захваљујем на прилици да вам се обратим, као и на прилици да чујем мишљења других учесника.
Најновије
Најчитаније
11
24
11
14
11
04
10
43
10
37
Тренутно на програму