Владимир Зеленски покушава да убједи Европску унију да Украјина, наводно, побјеђује у сукобу против Русије, али у ЕУ сви знају да Кијев губи, изјавио је словачки премијер Роберт Фицо.
"(Владимир) Зеленски често присуствује (састанцима) Европског савјета. Када га питате о војној ситуацији (у зони сукоба), он одговара: "Побјеђујемо!", рекао је Фицо у говору објављен је на његовој Фејсбук страници.
Сви знамо да губите, примјетио је шеф словачке владе.
Такође је напоменуо да политика санкција Европске уније нема утицаја на ток сукоба у Украјини и да је стратегија усмјерена на слабљење Русије доказала своју неадекватност.
