Фицо Зеленском: Узалуд нас убјеђујеш – сви у ЕУ знају да Украјина губи у сукобу

Извор:

Спутник Србија

20.02.2026

18:06

Владимир Зеленски покушава да убједи Европску унију да Украјина, наводно, побјеђује у сукобу против Русије, али у ЕУ сви знају да Кијев губи, изјавио је словачки премијер Роберт Фицо.

"(Владимир) Зеленски често присуствује (састанцима) Европског савјета. Када га питате о војној ситуацији (у зони сукоба), он одговара: "Побјеђујемо!", рекао је Фицо у говору објављен је на његовој Фејсбук страници.

Сви знамо да губите, примјетио је шеф словачке владе.

Такође је напоменуо да политика санкција Европске уније нема утицаја на ток сукоба у Украјини и да је стратегија усмјерена на слабљење Русије доказала своју неадекватност.

Роберт Фицо

