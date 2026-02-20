Епстин умро с пола милијарде на рачуну, саучесници користе његов новац да се извуку

20.02.2026
Оставштина Џефрија Епстина пристала је да плати чак 35 милиона долара како би ријешила колективну тужбу у којој су двојица савјетника осрамоћеног финансијера оптужена за помагање и подстицање његове трговине младим женама и тинејџеркама у сврху сексуалне експлоатације, према судском поднеску поднетом у четвртак.
Boies Schiller Flexner, адвокатска фирма која заступа Епстинове жртве, објавила је нагодбу у кратком року на савезном суду на Менхетну. Ако је судија одобри, споразум би окончао тужбу из 2024. године поднијету против Епстиновог бившег личног адвоката Дарена Индајка и бившег рачуновође Ричарда Кана, који су суизвршиоци Епстинове имовине.
Епстинова оставштина је претходно основала фонд за одштету који је жртвама исплатио 121 милион долара. Оставштина је такође исплатила 49 милиона долара додатних нагодби жртвама. Ни Индајк ни Кан "нису признали нити уступили право на недолично понашање" као дио нагодбе објављене у четвртак, рекао је њихов адвокат Данијел Х. Вајнер у изјави послатој имејлом.
"Пошто нису учинили ништа погрешно, суизвршиоци су били спремни да се боре против тужби против себе до суђења, али су пристали да посредују и нагоде ову тужбу како би постигли коначну одлуку у погледу свих потенцијалних тужби против Епстинове оставштине", рекао је Вајнер
Додао је да ће нагодба пружити "поверљив пут до финансијске помоћи" жртвама Епстиновог случаја које још нису решиле потраживања према оставштини.
Епстин је умро у затвору у Њујорку у августу 2019. Његова смрт проглашена је самоубиством.
У тужби из 2024. године адвокати фирме Boies Schiller Flexner навели су да су Индајк и Кан помогли Епстину да створи сложену мрежу корпорација и банковних рачуна која му је омогућила да сакрије своје злоупотребе и плаћа жртвама и регрутерима, истовремено себи остављајући "уносне накнаде" за њихов рад. Адвокатска канцеларија Боиес раније је помогла у постизању нагодби у вриједности од 365 милиона долара са JPMorgan Chase и Deutsche Bank након што их је оптужила да су игнорисале упозорења о Епстину, некада уносном клијенту.
А како је Џефри Епстин, човјек који није завршио започете студије и радио је у школи као наставник математике и физике, стекао огромно богатство? Барем на почетку, овај човјек из радничке породице са Кони Ајленда у Њујорку у САД имао је много среће, писао је Deutsche Welle. Епстин је преко познанстава добио посао у инвестиционој банци Беар Стеарнс, што му је отворило врата света високих финансија. После пет година напустио је банку, али је контакте и искуство стечено тамо користио као доказ своје веродостојности.
Након његовог одласка из Bear Sternsa, Епстиново име све чешће се појављивало у финансијским круговима, али је било тешко рећи чиме се заправо бавио. "Био је енигма", рекао је дописник Fox Business Network Чарлс Гаспарино у документарцу из 2020. на платформи Netflix "Jeffrey Epstein: Filthy Rich". Људи са Волстрита обично остављају трагове, али Епстин је био неухватљив. "Био је тип о коме се много говорило, а који заправо није имао неки видљив траг у свету инвестиција", додао је Гаспарино.
Стивен Хофенберг , бивши директор Финансијске корпорације Towers Financial Corporation, тврдио је да зна дио приче. Крајем осамдесетих запослио је Епстина, који му је, према његовим ријечима у интервјуу за Нетфлиx, постао "партнер у злочину". Хофенберг је водио оно што се касније показало као Понзијева шема вредна 460 милиона долара. "Епстин је преузео део везан за хартије од вредности, лажну имовину, манипулисао је ценама акција и илегално трговао", рекао је Хофенберг.
Све се урушило 1993. године. Хофенберг се изјаснио кривим и осуђен је на 20 година затвора. Епстин никада није оптужен, па је тешко рећи какву је улогу имао и колико је профитирао.
Средином осамдесетих Епстин је упознао Les Wexnera, трговачког могула из Колумбуса у Охају, власника Victoria's Secreta и компаније The Limited. Епстин се представљао као финансијски саветник и 1991. добио приступ Векснеровим финансијама. Преузео је управљање његовим личним финансијама, обилно себи исплаћивао накнаде и стекао портфељ некретнина и приватни авион.
Раздвојили су се 2007, када је избио скандал повезан са Епстином. Тек тада је Векснер открио да је Епстин, како је касније написао, "присвојио огромне износе новца од мене и моје породице". Према недавно објављеном извештају америчких државних тужилаца, Епстин је украо или незаконито присвојио неколико стотина милиона долара који су припадали Векснеру.
"То недолично понашање, заједно са хонорарима које је Епстин исплаћивао сам себи за услуге Векснеру, чини се да објашњава готово целокупно Епстиново богатство", наводи се у извештају.
Епстин је сам себи продао Векснеров приватни авион за мали део његове вредности. Исто је учинио и са луксузном кућом у Њујорку. Такође је куповао некретнине у Векснерово име, а затим их препродавао самоме себи по сниженим ценама. Епстин је 2008. вратио 100 милиона долара Векснеру у приватној нагодби, уместо да се суочи са јавним судским поступком. Векснер је прекинуо све везе с њим, али никада није поднео званичну пријаву. Тако је Епстин отишао са имовином и огромном количином готовине.
Пошто Векснер више од деценије није јавно говорио о томе, нико није знао шта се заправо догодило. Векснер му је дао још нешто: веродостојност. Ако је Векснер веровао Епстину, могли су и други. Епстин је то користио како би приступио све ширем кругу моћних људи. Није се устручавао да као своје контакте помиње имена попут Клинтона или Рокфелера. Чинило се да то функционише, па су се у његову мрежу укључивали и истакнути људи попут америчког милијардера и колекционара Леона Блека . Током година појављивале су се тихе оптужбе о претераним накнадама или искоришћавању, али чини се да је Векснер једини који је јавно тврдио да је опљачкан, писао је Deutsche Welle.
Оно што остаје необјашњено јесте шта је Епстин имао против Векснера да га овај није судски гонио за новац који му је украо.
Епстин је ухапшен 6. јула 2019. и оптужен за трговину малолетницама ради сексуалне експлоатације. Пронађен је мртав у својој затворској ћелији 10. августа исте године. Његова опорука, отворена на оставинској расправи на Девичанским Острвима, где је имао пребивалиште, садржала је попис имовине вредне 577 милиона долара, укључујући 56,5 милиона у готовини, готово 194 милиона у хеџ фондовима и приватним инвестицијама и 112 милиона у акцијама. Такође су наведене и компаније које су поседовале његове некретнине на Девичанским Острвима, у Новом Мексику, Њујорку, Палм Бичу и Паризу.
Међутим, порези, одржавање, правни трошкови и велике нагодбе значајно су умањили имовину. То није спречило покушаје разјашњавања порекла његовог богатства. The New York Times је у децембру 2025. завршио вишемесечну истрагу. Након прегледа хиљада страница докумената закључили су да је Епстин изградио своје богатство кроз "преваре, крађе и лажи".
"Епстин је био мање финансијски геније, а више изузетан манипулатор и лажов", наводи лист. "Изнова и изнова био је спреман да делује на ивици криминала и сруши све мостове иза себе како би стекао богатство и моћ."
