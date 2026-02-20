Научник ликвидиран испред куће, открио да је на још једној планети могућ живот?

20.02.2026
19:36
Коментари:0
Угледни амерички научник који је допринио открићу воде на једној удаљеној планети мистериозно је упуцан и убијен на предњем трему своје куће у пустињској области Калифорније.
Карл Грилмајер (67) идентификован је као жртва смртоносне пуцњаве у Лијану, руралном подручју сјеверног дијела Лос Анђелеса, пренио је Дејли мејл.
Колеге су истраживање Грилмајера назвале „генијалним“ и навеле да је откриће воде „сигнални показатељ да су услови на тој планети повољни за живот“.
Астрофизичар је пронађен са прострелном раном на предњем трему своје куће након што су детективи из одјељења за убиства Канцеларије шерифа округа Лос Анђелес реаговали на дојаву о нападу смртоносним оружјем нешто послије 6 часова ујутру.
Хитне службе покушале су мјере реанимације, али је проглашен мртвим на лицу мјеста, саопштила је Канцеларија шерифа округа Лос Анђелес.
Током истраге дојаве о пуцњави, шерифска станица у Палмдејлу реаговала је на крађу аутомобила у истом подручју и ухапсила мушкарца по имену Фреди Снајдер (29), који је означен као особа од интереса у случају убиства Грилмајера.
Снајдер је ухапшен због сумње на убиство, крађу аутомобила и провалу. Налази се у притвору уз кауцију од два милиона долара. Органи реда нису објавили мотив наводног убиства. Није јасно да ли су се двојица мушкараца познавала нити да ли је пуцњава била циљана.
Канцеларија шерифа округа Лос Анђелес није објавила фотографију Снајдера након хапшења нити додатне информације о случају.
Грилмајер је посветио више од 40 година унапређењу науке. Био је истакнути астрофизичар на Калифорнијском институту за технологију, гдје је радио са Универзитетским центром за обраду и анализу инфрацрвених података, који сарађује са НАСА.
Грилмајеров пријатељ и колега, астроном Серхио Фархардо-Акоста, рекао је за Лос Анђелес тајмс да је он „веома познат у астрономији и веома признати научник“.
„Његово насљеђе ће живјети заувијек“, додао је Фархардо-Акоста.
Рекао је публикацији да је Грилмајер волио да живи у удаљеном подручју долине Антилопе како би могао да посматра звијезде ноћу. Грилмајер је чак изградио опсерваторију са неколико телескопа у својој кући и летео авионима у слободно вријеме.
Његов колега га је описао као озбиљног и начитаног, са смислом за хумор. Фархардо-Акоста је рекао да је његово откриће воде на удаљеној планети било „генијално“.
„Он је овјековјечен јер се откриће тих галактичких токова приписује њему“, додао је.
Грилмајер је такође био познат у научној заједници по својим истраживањима о формирању и еволуцији Млијечног пута.
Истрага о његовој смрти је у току. Ухапшени Снајдер се још није изјаснио о оптужбама против њега и није јасно да ли је ангажовао адвоката.
(Телеграф)
Наука и технологија
8 ч0
Наука и технологија
11 ч0
Наука и технологија
11 ч0
Наука и технологија
23 ч0
Најновије
Најчитаније
20
58
20
58
20
50
20
47
20
33
Тренутно на програму