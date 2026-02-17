Logo
Британска полиција детаљно чешља Менделсона и принца Ендруа због веза са Епстином

17.02.2026

Принц Ендрју на Епстајновим фотографијама
Фото: Министарство правде САД

Шефови британске полиције удружили су снаге како би појачали истрагу у вези са бившим британским амбасадором у Сједињеним Америчким Државама Питером Манделсоном и бившим британским принцом Ендруом Маунтбатен-Виндзором, након најновијег објављивања докумената о осуђеном сексуалном преступнику Џефрију Епстину, саопштио је британски Национални савјет шефова полиције (НПЦЦ).

Како пише британски "Телеграф", најмање три полицијске јединице тренутно испитују наводе који се појављују у документима, а нова координациона јединица обезбјеђује јединствен приступ у свим истрагама.

Скотланд јард истражује тврдње да је Манделсон злоупотребио јавну функцију када је као министар трговине наводно преносио повјерљиве информације Епстину.

Полиција Темз Вели испитује сличне оптужбе против бившег војводе од Јорка из периода када је био британски трговински изасланик, укључујући и наводну пријаву за трговину људима.

Џефри Епстајн

Свијет

Нови шок у краљевској породици: Принц Ендрју слао Епстину фотографије кћерки

Координациона група, иако није самостално истражно тијело, омогућава детективима приступ стручњацима за сексуална кривична дјела, као и повезивање са међународним полицијским и правосудним органима, укључујући америчко Министарство правде (ДОЈ) ради прибављања нередигованих докумената из Епстинових фајлова.

Групу води Луиза Ролф, бивша помоћница комесара Метрополитен полиције.

Портпарол НПЦЦ је нагласио да је група формирана да подржи неколико полицијских јединица у процјени оптужби које су се појавиле након објављивања милиона докумената из америчког ДОЈ.

Прошле недјеље је откривено да су детективи Скотланд јарда и Темз Велија одржали састанке са адвокатима Краљевског тужилаштва, а директор јавних тужилаштава Стивен Паркинсон подсетио је да "нико није изнад закона".

(рт балкан)

