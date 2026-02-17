Logo
Експлозија уништила цркву у Њујорку, има повријеђених: Стравични снимци

Извор:

Агенције

17.02.2026

18:54

Коментари:

0
Breaking news / Prijelomna vijest / Најновија вијест

Према посљедњим информацијама најмање 5 особа је теже повријеђено, а 13 лакше у експлозији која се догодила у једној цркви у Бунвилу у држави Њујорк, на Источној обали САД.

Како су пренијели локални медији на лице мјеста су послате бројне екипе хитне помоћи, а локалне власти су затражиле и хеликоптере за превоз рањеника.

Према непотврђеним информацијама узрок експлозије наводно је цурење гаса, а у детонацији је зграда цркве тешко оштећена.

На друштвеним мрежама су се појавили и снимци запаљене зграде богомоље.

Слике са мјеста догађаја у Бунвилу, у сјеверном дијелу државе Њујорк, показују да је црква „Заједница изобиља живота“ у пламену.

Узрок експлозије још није јасан, међутим, локални извјештаји указују на то да се из запаљене зграде ширио мирис гаса.

Експлозија се догодила у уторак у 10:23 часова по локалном времену. Власти нису дале детаље о томе колико је тачно жртава повријеђено или да ли је неко погинуо у експлозији.

Међу повријеђенима је и ватрогасац из Бунвила, који је ушао у цркву прије експлозије. Ватрогасац је наводно у критичном стању. Екипе хитне помоћи су пожуриле на лице мјеста, укључујући хеликоптере распоређене да превезу жртве у регионалне болнице.

