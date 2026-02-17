Експлозија уништила цркву у Њујорку, има повријеђених: Стравични снимци

Извор:
Агенције
17.02.2026
18:54
Коментари:0
Према посљедњим информацијама најмање 5 особа је теже повријеђено, а 13 лакше у експлозији која се догодила у једној цркви у Бунвилу у држави Њујорк, на Источној обали САД.
Како су пренијели локални медији на лице мјеста су послате бројне екипе хитне помоћи, а локалне власти су затражиле и хеликоптере за превоз рањеника.
Према непотврђеним информацијама узрок експлозије наводно је цурење гаса, а у детонацији је зграда цркве тешко оштећена.
BREAKING: Explosion at Abundant Life Fellowship Church in New York.— Eyal Yakoby (@EYakoby) February 17, 2026
Pray for the victims.
pic.twitter.com/y9Ji6E5xPR
На друштвеним мрежама су се појавили и снимци запаљене зграде богомоље.
Слике са мјеста догађаја у Бунвилу, у сјеверном дијелу државе Њујорк, показују да је црква „Заједница изобиља живота“ у пламену.
Узрок експлозије још није јасан, међутим, локални извјештаји указују на то да се из запаљене зграде ширио мирис гаса.
🚨This morning in Boonville, New York, emergency crews responded to a serious situation at Abundant Life Church on State Route 12 after reports of a strong odor of gas around 10:23 a.m., followed by what appears to have been an explosion inside the building at about 10:45 a.m..… pic.twitter.com/QJZMqKWNq2— Don jablo🇺🇸 (@Cannabisjoe4201) February 17, 2026
Експлозија се догодила у уторак у 10:23 часова по локалном времену. Власти нису дале детаље о томе колико је тачно жртава повријеђено или да ли је неко погинуо у експлозији.
Међу повријеђенима је и ватрогасац из Бунвила, који је ушао у цркву прије експлозије. Ватрогасац је наводно у критичном стању. Екипе хитне помоћи су пожуриле на лице мјеста, укључујући хеликоптере распоређене да превезу жртве у регионалне болнице.
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Друштво
2 ч0
Регион
2 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч0
Најновије
Најчитаније
20
35
20
30
20
25
20
24
20
22
Тренутно на програму