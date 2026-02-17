Американци потврдили: Напали смо – 11 мртвих

Извор:
17.02.2026
Америчка Јужна команда (SOUTHCOM) извршила је три напада на бродове у источном Пацифику и Карибима, убивши 11 мушкараца, саопштила је америчка војска.
Напади су се догодили на локацијама за које се зна да су руте за трговину дрогом.
Четири мушкарца су убијена у првом нападу, четири у другом и три у трећем, наводи се у саопштењу америчке војске.
"Обавештајне службе су потврдиле да су бродови путовали познатим рутама за трговину дрогом и да су били укључени у операције шверца", објавио је SOUTHCOM на друштвеној мрежи X.
Late on Feb. 16, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted three lethal kinetic strikes on three vessels operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessels were transiting along known… pic.twitter.com/mib9XtptSB— U.S. Southern Command (@Southcom) February 17, 2026
