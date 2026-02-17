Logo
Американци потврдили: Напали смо – 11 мртвих

Агенције

17.02.2026

18:22

Американци потврдили: Напали смо – 11 мртвих
Фото: screenshot

Америчка Јужна команда (SOUTHCOM) извршила је три напада на бродове у источном Пацифику и Карибима, убивши 11 мушкараца, саопштила је америчка војска.

Напади су се догодили на локацијама за које се зна да су руте за трговину дрогом.

Четири мушкарца су убијена у првом нападу, четири у другом и три у трећем, наводи се у саопштењу америчке војске.

"Обавештајне службе су потврдиле да су бродови путовали познатим рутама за трговину дрогом и да су били укључени у операције шверца", објавио је SOUTHCOM на друштвеној мрежи X.

