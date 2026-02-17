Епстин доказао да су теоретичари завјере били у праву, али не онако како они мисле

Међутим, осим што слушамо о веома скандалозном и неморалном понашању многих појединаца који су често приказивани у другачијем свјетлу, а многи од њих су сматрани морално исправним, оно што нам је још занимљивије је сљедеће - Епштајнови „кругови“ као да су преписани из такозваних теорија завјере - поставља се логично питање: шта ако су неке „теорије завјере“ заправо истините? И како то да ови примјери откривају да су неке теорије завере истините, а да то нужно не значи да су њихови заговорници (апсолутно) у праву?

Када теорије завјере постану стварност

Хајде да то овако разложимо - Епштајнови оргијални кругови изгледају као да су преписани из неке завјереничке нарације - уска елитна група има своје мјесто гдје се састаје, гдје се дружи и гдје обавља сладоледне окултне ритуале помешане са манифестацијом најнижих људских страсти.

Штавише, озбиљни теоретичари завјере су више пута истицали да „теорија завјере“ није нешто што се тако назива само да би се а приори прогласило лажним, већ да су многе такве „теорије“ тачне, односно да их не разликује од „не-теорија завјере“ њихова истинитосна вриједност, већ структура размишљања и формирање објашњења. На крају крајева, многи доказани историјски догађаји у свом називу имају „завјеру“ или „конспирацију“.

Дакле, могли бисмо једноставно закључити - теоретичари завјере су били у праву. С једне стране, тачни, с друге стране, плитки и лишени нијанси - да, по многим принципијелним питањима су у праву, али њихов тријумф може се завршити у тренутку када схватимо да је њихов домет био - преузак. Другим ријечима, проблем у овом случају није толико у томе што су теоретичари завјере отишли ​​предалеко, већ у томе што су покрили премало.

Елите и њихови односи

Наиме, изгледа да је Доналд Трамп, предсједник САД, и особа око које је формиран покрет и наратив, дубоко умјешан у аферу Епштајн, да демократе граде мрежу педофила кроз дубоку државу и одржавају своје окултне ритуале.

Ако се испостави да је ово тачно за многе демократе (што се тиче веза са Епштајном, нису сви „детаљи“ колико су присталице MAGA знале да иду), то је подједнако тачно и за оне фигуре које је MAGA наратив довео у сам центар свјетске политике, која се у великој мјери заснива на чињеници да је то борба „аутентичних људи“ против „денационализованих елита“.

Један перверзњак и педофил показао је супротно - „сви су исти“, односно, чак и они који се претварају да су против елите су само у одређеном тренутку конкурентна елита. Елите се друже једна са другом - и Трамп и Клинтон, и Бенон и Чомски... Бројни заговорници „теорија завере“ потицали су из струја или су отворено подржавали такве струје чији политички фаворити нису ван ње, већ су дубоко уроњени у њу.

Колико можемо вјеровати онима који се стално апелују на „народ“ и сигнализирају врлине својом „аутентичношћу“? У мноштву примјера – од Берлусконија до Трампа – видимо да су још „елитистичнији“ и још „декадентнији“ од свих оних против чијег су се елитизма и декаденције наводно борили.

Моћ штити моћ

Штавише, ритуали и ексцентричности сами по себи нису „завјерени“, нити нужно спадају под „окултно“, „тајно“ и „мистериозно“. Овај вео магле треба подићи не само са случаја Епштајн, већ и са свега што се касније открије као „омиљено“ за богате и моћне.

Другим ријечима, ријеч је о класи, моћи и недодирљивости, нема загонетке и мистерије – моћ штити моћ, а на њу су калемљене најниже људске страсти. Нема чак ни левице, центра или деснице – интелектуални бард антиимперијалистичке левице Ноам Чомски се отворено „шали“ са Стивом Беноном, буквалним идеологом алтернативне деснице (алт-рајт) и трампизма.

Такође, вриједи озбиљно теоријску дискусију о томе у којој мјери је филозофија и пракса Мишела Фукоа, француског постмодернистичког филозофа и историчара који се бавио односима моћи и практиковао сексуалне ритуале са малољетним дјечацима у Тунису, допринела епштајнизму као феномену.

У том смислу, дискурс „завјере“ у цјелини само штети откривању таквих случајева – често је мистичан и мистериозан, док је стварно стање ствари веома приземно. С друге стране, вулгарно схватање „теорија завјере“ као искључиво производа параноидног ума је такође штетно – оне унапред немају истинитосну вриједност, као што смо горе поменули.

