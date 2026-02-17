Logo
Додик честитао Сију кинеску Нову годину

Извор:

АТВ

17.02.2026

18:07

Коментари:

0
Додик честитао Сију кинеску Нову годину
Фото: АТВ

Лидер СНСД-а Милорад Додик честитао је предсједнику Кине Си Ђинпингу кинеску Нову годину, са жељом да донесе мир, напредак и благостање народу Кине, као и наставак успјешне сарадње и јачања пријатељских односа са српским народом.

"Увјерен сам да ће се и у наредном периоду развијати партнерство засновано на узајамном поштовању, разумијевању и заједничким интересима",написао је Додик на Иксу.

Он је предсједнику Кине упутио најљепше жеље за добро здравље, личну срећу и успјех у одговорној дипломатској мисији.

"Желим да празничне дане проведете у радости и добром расположењу, уз искрене жеље за успјешну и просперитетну годину", поручио је Додик.

Кинеска Нова година почиње данас и трајаће до 5. фебруара 2027.

Почетак кинеске Нове године прославља се у многим градовима широм свијета, гдје се у приређују традиционалне и модерне културно-умјетничке манифестације.

