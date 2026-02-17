Додик честитао Сију кинеску Нову годину

Извор:
АТВ
17.02.2026
Лидер СНСД-а Милорад Додик честитао је предсједнику Кине Си Ђинпингу кинеску Нову годину, са жељом да донесе мир, напредак и благостање народу Кине, као и наставак успјешне сарадње и јачања пријатељских односа са српским народом.
"Увјерен сам да ће се и у наредном периоду развијати партнерство засновано на узајамном поштовању, разумијевању и заједничким интересима",написао је Додик на Иксу.
Он је предсједнику Кине упутио најљепше жеље за добро здравље, личну срећу и успјех у одговорној дипломатској мисији.
Предсједнику Народне Републике Кине Си Ђинпингу упућујем срдачне честитке поводом кинеске Нове године, као и најљепше жеље за добро здравље, личну срећу и успјех у Вашој одговорној дипломатској мисији.— Милорад Додик (@MiloradDodik) February 17, 2026
Нека Нова година донесе мир, напредак и благостање народу Народне Републике…
"Желим да празничне дане проведете у радости и добром расположењу, уз искрене жеље за успјешну и просперитетну годину", поручио је Додик.
Кинеска Нова година почиње данас и трајаће до 5. фебруара 2027.
Почетак кинеске Нове године прославља се у многим градовима широм свијета, гдје се у приређују традиционалне и модерне културно-умјетничке манифестације.
