Додик у Београду: Очувати заједнички идентитет и све што нас повезује; Ми смо један народ

16.02.2026
14:43
Коментари:7
Лидер СНСД-а Милорад Додик истакао је након свечаног уручења Сретењских ордена да српски народ треба да очува заједнички идентитет, простор, као и све оно што нас повезује.
"Ми смо један народ", поручио је Додик.
Додик је подсјетио да је Република Српска рођена 9. јануара и да је то је Дан Републике, а да је 28. фебруара 1992. године добила Устав и изградила институције.
"То говори о томе да смо имали државотворну свијест тада, 90-тих година, када смо кренули у борбу за нашу самосталност, када смо формирали Републику Српску те 92. године и успјели да очувамо, прије свега, мотив људи да бране Републику у тешким ратним временима и касније кроз мировни споразум који је нама у значајном обиму наметнут", каже Додик.
Република Српска
Додик: Република Српска има пуно право да обиљежава Дан државности
Истакао је да је поносан што је данас у Београду на заједничком обиљежавању Дана државности Србије и Дана државности Републике Српске, која има пуно право да обиљежава овај празник.
Он је додао да је у значајном обиму већ тада било јасно да је то превара и да су касније кроз све процесе које су називали на различите начине и говорили о духу Дејтона и европском путу, покушали све да развале, али да то нису успјели.
"Република Српска остаје у свом територијалном капацитету, остаје у свом институционалном капацитету нешто смањеном, али у борби за то да се очува карактер, а то је да се очува становништво, очува воља, очува живот, што су карактеристике сваке државности", рекао је Додик.
Додик је рекао да му је драго да овдје види декорацију која је застава Републике Српске поред заставе Србије.
Република Српска
2 ч4
Република Српска
2 ч0
Република Српска
3 ч0
Република Српска
3 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму