Пријетио тероризмом на Фејсбуку, осуђен на три и по године затвора

Суд БиХ осудио је Симбада Бајректаревића на три и по године затвора због пријетњи терористичким чином преко свог Фејсбук налога.
Бајрактервић је оглашен кривим за кривично дјело пријетња тероризмом.
”У изречену казну затвора оптуженом је урачунато вријеме које је провео у притвору од 7. априла до 3. октобра 2024. године”, саопштио је Суд БиХ.
У пресуди се наводи да је оптужени 6. априла 2024. године у 23.39 часова на друштвеној мрежи Фејсбук ”апловдавао” фотографије са поставкама приватности. Потом је 7. априла око 2 часа починио терористички чин тако што је преко мобилног телефона приступио Фејсбуку објавио поруку којом пријети почињењем терористичког чина, с циљем озбиљног застрашивања становништва и озбиљне дестабилизације основних уставних и друштвених структура БиХ
”Дјело је починио у стању смањене урачуњивости, али не битно”, саопштио је Суд БиХ.
Додају да је уз поруку Бајректаревић објавио и своју фотографију у маскирним хлачама и са марамом на глави, те видљивом аутоматском пушком ослоњеном на лијево кољено и са ножем у лијевој руци, док је у позадини била видљива црна застава са арапским писмом”.
