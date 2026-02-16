Logo
Пријетио тероризмом на Фејсбуку, осуђен на три и по године затвора

Аутор:

Огњен Матавуљ

16.02.2026

15:46

Пријетио тероризмом на Фејсбуку, осуђен на три и по године затвора

Суд БиХ осудио је Симбада Бајректаревића на три и по године затвора због пријетњи терористичким чином преко свог Фејсбук налога.

Бајрактервић је оглашен кривим за кривично дјело пријетња тероризмом.

”У изречену казну затвора оптуженом је урачунато вријеме које је провео у притвору од 7. априла до 3. октобра 2024. године”, саопштио је Суд БиХ.

У пресуди се наводи да је оптужени 6. априла 2024. године у 23.39 часова на друштвеној мрежи Фејсбук ”апловдавао” фотографије са поставкама приватности. Потом је 7. априла око 2 часа починио терористички чин тако што је преко мобилног телефона приступио Фејсбуку објавио поруку којом пријети почињењем терористичког чина, с циљем озбиљног застрашивања становништва и озбиљне дестабилизације основних уставних и друштвених структура БиХ

”Дјело је починио у стању смањене урачуњивости, али не битно”, саопштио је Суд БиХ.

симбад фб

Хроника

Познато када се изриче пресуда Симбаду из БиХ - осумњиченом за тероризам

Додају да је уз поруку Бајректаревић објавио и своју фотографију у маскирним хлачама и са марамом на глави, те видљивом аутоматском пушком ослоњеном на лијево кољено и са ножем у лијевој руци, док је у позадини била видљива црна застава са арапским писмом”.

Симбад Бајректаревић

terorizam

