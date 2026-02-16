Logo
Познат идентитет страдалог у експлозији у Бањалуци

Аутор:

Огњен Матавуљ

16.02.2026

14:53

Експлозија у Бањалуци
Фото: АТВ

У експлозији бомбе у аутомобилу јутрос је страдао Слободан Ј. (48) из Бањалуке, а први резултати истраге указују да се највјероватније ради о самоубиству, потврђено је за АТВ.

Увиђај је окончан и све указује да је Слободан Ј. у возилу активирао ручну бомбу и на мјесту остао мртав.

Експлозија је одјекнула јутрос око девет часова у близини Аутобуске станице у Бањалуци, а цијели случај полицији је пријавио таксиста који је затекао у близини.

Један од очевидаца испричао је за АТВ да је јутрос иза девет часова чуо пригушену експлозију.

”У први мах сам помислио да звук допире од паљења камиона ”Чистоће”, која се налази у близини. Међутим, неколико минута касније видио сам дим из возила које је било паркирано у близини. Веома брзо на лице мјеста је стигла полиција и до доласка ватрогасаца апаратима за гашење су гасили пожар на аутомобилу. Тек тада сам чуо да је у возилу затечено тијело мушкарца”, рекао је један од очевидаца.

Експлозија у Бањалуци

Хроника

Очевидац експлозије за АТВ: Прво сам мислио да пале камионе Чистоће

Увиђај на лицу мјеста извршио је дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва у Бањалуци заједно са полицијским службеницима ПУ Бањалука.

”Тужилац је наложио предузимање истражних мјера и радњи на утврђивању свих околности немилог догађаја. Наложена је обдукција тијела, која ће бити обављена у Заводу за судску медицину Републике Српске”, каже извор АТВ-а.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

