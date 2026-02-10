Logo
Инфлуенсерка (24) пронађена мртва у стану: Развела се прије мјесец дана, полиција сумња на једно

Курир

10.02.2026

16:18

Ruža cvijet
Фото: George Becker/Pexels

Индијска инфлуенсерка Чину Папу преминула је у 24. години, а према наводима локалних власти, ријеч је о самоубиству.

Популарна креаторка садржаја пронађена је мртва у свом стану у Адуру, селу у индијској савезној држави Керала, након што су забринуте комшије обавијестиле надлежне службе.

Њено тијело пребачено је у локалну болницу, гдје су љекари могли само да констатују смрт. Случај је регистрован као неприродна смрт, а полиција је покренула истрагу.

Развод и тиха борба

Чину Папу се, према писању локалних медија, развела од супруга само мјесец дана прије смрти, након чега се преселила у изнајмљену кућу заједно са својим четворогодишњим сином.

У разговору за Онманораму, њен отац је рекао да је његова ћерка била дубоко потресена разводом, али да је свјесно покушавала да то не показује.

„Све је држала у себи и ријетко је дијелила своје проблеме са нама“, рекао је он.

Додао је и да је често сама путовала како би снимала садржај за друштвене мреже, док је њен син остајао на његовој бризи.

Звијезда Инстаграма из руралне Индије

Папу је на Инстаграму имала око 200.000 пратилаца, гдје је била позната по видео-снимцима из сеоског живота, локалних пијаца и традиционалне кухиње.

Њена посљедња објава била је снимак са локалне пијаце, који је поставила 3. фебруара, само неколико дана прије смрти.

Вијест о њеном одласку потресла је њене пратиоце, који су у коментарима остављали поруке туге и опроштаја.

„Она која нас је чинила срећнима, а никада није показивала тугу у себи“, написао је један фан.

„Ово насмијано лице више не постоји. Саучешће породици“, стоји у другом коментару.

Иза себе је оставила сина и породицу

Папу иза себе је оставила четворогодишњег сина, родитеље, старијег и млађег брата.

Њена смрт још једном је отворила питања о притиску, усамљености и менталном здрављу, чак и код оних који споља дјелују срећно и испуњено.

Још једна трагедија међу инфлуенсерима

Смрт Чину Папу долази само неколико дана након што је објављено да је колумбијски инфлуенсер Ангел Монтоја преминуо у 30. години, након што је покушао опасан трик током лајв-стрима.

Монтоја је снимљен како скаче са моста у ријеку Каука, обраћајући се гледаоцима ријечима „видимо се касније“, прије него што је скочио.

Након пада у воду покушао је да доплива до обале, али га је снажна ријечна струја однијела. Његово тијело пронађено је три дана касније, 30. јануара.

Спасилачке екипе су брзо реаговале, али су акцију отежали висок водостај и обилне кише у том подручју.

Индија

influenserka

Самоубиство

