Logo
Large banner

Венс: Преговори о Гренланду ће се одржати у наредних неколико мјесеци

Извор:

Танјуг

10.02.2026

15:38

Коментари:

0
Венс: Преговори о Гренланду ће се одржати у наредних неколико мјесеци
Фото: Tanjug / AP

Амерички потпредсједник Џеј Ди Венс изјавио је данас да ће се преговори о Гренланду одржати "у наредних неколико мјесеци", како би се постигао договор о некој врсти рјешења.

Он је у разговору са новинарима у Јерменији изјавио да САД треба да "добију неку корист" од улагања у безбједност Арктика.

Судница, чекић

Хроника

Убио мушкарца и оставио на стубишту зграде: Ево какву је пресуду добио

Венс је поново критиковао Данску, чија је аутономна територија Гренланд, да "није довољно инвестирала у безбједност Арктика", преноси Гардијан.

- Гренланд је веома важан за националну безбједност Сједињених Америчких Држава. Мислим да неки од наших савезника нису довољно улагали у безбједност Арктика - навео је амерички потпресједник.

наранџа наранџе

Савјети

Како изабрати најсочнију наранџу?

Додао је да ако САД треба да се ангажују и дају новац за улагања у регион, требало би и да "имају неку корист од тога".

Подијели:

Тагови :

Америка

Grenland

Џеј Ди Венс

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Таксиста избоден насред улице

Хроника

Таксиста избоден насред улице

1 ч

0
Кошарац: Додик се бави политиком, а Конаковић Додиком - али неуспјешно

БиХ

Кошарац: Додик се бави политиком, а Конаковић Додиком - али неуспјешно

1 ч

0
klkuč, nekretnina, vrata

Хроника

Потврђена оптужница због лажне продаје станова

1 ч

0
Жестока расправа у ''Звездама Гранда'': Цеца одбрусила Кеби

Сцена

Жестока расправа у ''Звездама Гранда'': Цеца одбрусила Кеби

1 ч

0

Више из рубрике

Драма: Путнички авион пао у море, сви преживјели

Свијет

Драма: Путнички авион пао у море, сви преживјели

1 ч

0
Рубио у посјети Мађарској 16. фебруара

Свијет

Рубио у посјети Мађарској 16. фебруара

1 ч

0
Авион полетио па се срушио на плажу, сви путници преживјели

Свијет

Авион полетио па се срушио на плажу, сви путници преживјели

2 ч

0
Захарова: Тактика Кијева осуђена на пропаст

Свијет

Захарова: Тактика Кијева осуђена на пропаст

3 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

16

32

Мазалица: Нема уласка БиХ у НАТО

16

32

Провокације не престају: Албанац исписао графите који величају "УЧК", па упао у вртић

16

23

Додик са Замполијем: Сусрет долази у континуитету веома успјешне посјете Вашингтону

16

19

Стижу паре: За 7 знакова почиње златни период

16

18

Инфлуенсерка (24) пронађена мртва у стану: Развела се прије мјесец дана, полиција сумња на једно

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner