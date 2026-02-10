Венс: Преговори о Гренланду ће се одржати у наредних неколико мјесеци

Извор:
Амерички потпредсједник Џеј Ди Венс изјавио је данас да ће се преговори о Гренланду одржати "у наредних неколико мјесеци", како би се постигао договор о некој врсти рјешења.
Он је у разговору са новинарима у Јерменији изјавио да САД треба да "добију неку корист" од улагања у безбједност Арктика.
Венс је поново критиковао Данску, чија је аутономна територија Гренланд, да "није довољно инвестирала у безбједност Арктика", преноси Гардијан.
- Гренланд је веома важан за националну безбједност Сједињених Америчких Држава. Мислим да неки од наших савезника нису довољно улагали у безбједност Арктика - навео је амерички потпресједник.
Додао је да ако САД треба да се ангажују и дају новац за улагања у регион, требало би и да "имају неку корист од тога".
