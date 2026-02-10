Logo
Авион полетио па се срушио на плажу, сви путници преживјели

Извор:

Курир

10.02.2026

14:15

Авион полетио па се срушио на плажу, сви путници преживјели
Фото: Printscreen/X

Авион типа "Fokker 50" компаније "Стар скај" срушио се у Сомалији одмах након полетања са Међународног аеродрома у Могадишу.

Авион је, према извјештајима, имао техничких проблема убрзо након полетања у Могадишу, при чему је имао потешкоће да се пење.

Свједоци са плаже рекли су да је авион летио неуобичајено ниско, прије него што је прелетио плитку воду и слетио на обалу. Фотографије авиона показују да је десно крило дјелимично поломљено.

Званичник аеродрома изјавио је поводом авионске несреће:

"Приоритет је био осигурати да не дође до пожара послије удара, с обзиром на близину воде. Са олакшањем можемо потврдити да су сви путници евакуисани безбједно.“

Сомалијска цивилна авијација (СЦАА) покренула је истрагу о инциденту.

Сомалијска државна агенција СОНА пренела је да је министар саобраћаја Мохамед Фарах Нух обишао мјесто пада у близини Аден Аде аеродрома. Он је потврдио да нема жртава и да ће се утврдити узрок пада.

Још није објављено колико путника је било у авиону, али се зна да Fokker 50 може да прими 50 до 58 путника.

