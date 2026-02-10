Авион полетио па се срушио на плажу, сви путници преживјели

Извор:
Авион типа "Fokker 50" компаније "Стар скај" срушио се у Сомалији одмах након полетања са Међународног аеродрома у Могадишу.
Авион је, према извјештајима, имао техничких проблема убрзо након полетања у Могадишу, при чему је имао потешкоће да се пење.
Свједоци са плаже рекли су да је авион летио неуобичајено ниско, прије него што је прелетио плитку воду и слетио на обалу. Фотографије авиона показују да је десно крило дјелимично поломљено.
WATCH : Passenger plane dramatically crash-landed on a Mogadishu beach moments after takeoff from Aden Adde International Airport— Culture War Report (@CultureWar2020) February 10, 2026
All 50 people aboard escaped unharmed in evacuation
pic.twitter.com/HC4h6SWlPh
Званичник аеродрома изјавио је поводом авионске несреће:
"Приоритет је био осигурати да не дође до пожара послије удара, с обзиром на близину воде. Са олакшањем можемо потврдити да су сви путници евакуисани безбједно.“
Сомалијска цивилна авијација (СЦАА) покренула је истрагу о инциденту.
Minister of Transport H.E. Mohamed Farah Nuh inspects the crash site at Aden Adde Airport. The Minister confirmed zero casualties following the passenger plane incident. He announced that a full technical investigation has been launched to determine the cause of the crash.… pic.twitter.com/1u8YHgYve6— SONNA (@SONNALIVE) February 10, 2026
Сомалијска државна агенција СОНА пренела је да је министар саобраћаја Мохамед Фарах Нух обишао мјесто пада у близини Аден Аде аеродрома. Он је потврдио да нема жртава и да ће се утврдити узрок пада.
Још није објављено колико путника је било у авиону, али се зна да Fokker 50 може да прими 50 до 58 путника.
