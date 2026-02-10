Logo
Мазалица: Нећемо подржати иницијативу опозиционих посланика

Извор:

АТВ

10.02.2026

14:06

Коментари:

0
Мазалица: Нећемо подржати иницијативу опозиционих посланика
Фото: АТВ

Нећемо подржати информацију о стању у сектору мљекарства и пољопривреде, рекао је шеф Клуба посланика СНСД-а Срђан Мазалица.

Неки од опозиционих посланика данас нису дошли на Колегију и питали о каквој иницијативи се ради, а њихова је идеја", рекао је Мазалица.

колегијум нс рс

Република Српска

Заказана посебна сједница Народне скупштине

Подсјећамо, Колегијум Народне скупштине Републике Српске данас је заказао 31. посебну сједницу Народне скупштине за уторак, 17. фебруар 2026. године, са почетком у 10.00 часова, а по њеном окончању биће настављена Седамнаеста редовна сједница.

На колегијуму је утврђен и приједлог дневног реда на којем се налази Информација о стању у сектору мљекарства и пољопривреде.

Народна скупштина Републике Српске

Срђан Мазалица

