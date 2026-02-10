Мазалица: Нећемо подржати иницијативу опозиционих посланика

Извор:
Нећемо подржати информацију о стању у сектору мљекарства и пољопривреде, рекао је шеф Клуба посланика СНСД-а Срђан Мазалица.
Неки од опозиционих посланика данас нису дошли на Колегију и питали о каквој иницијативи се ради, а њихова је идеја", рекао је Мазалица.
Заказана посебна сједница Народне скупштине
Подсјећамо, Колегијум Народне скупштине Републике Српске данас је заказао 31. посебну сједницу Народне скупштине за уторак, 17. фебруар 2026. године, са почетком у 10.00 часова, а по њеном окончању биће настављена Седамнаеста редовна сједница.
На колегијуму је утврђен и приједлог дневног реда на којем се налази Информација о стању у сектору мљекарства и пољопривреде.
