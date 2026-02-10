Убио мушкарца и оставио на стубишту зграде: Ево какву је пресуду добио

Извор:
Кантонални суд у Тузли изрекао је првостепену, неправоснажну пресуду Ерџану Буљубашићу, којом је осуђен на јединствену казну затвора у трајању од 10 година и два мјесеца због убиства почињеног у стицају са кривичним дјелом посједовања и омогућавања уживања опојних дрога.
Суд је Буљубашићу за кривично дјело убиство изрекао казну затвора у трајању од 10 година, док му је за кривично дјело посједовања и омогућавања уживања опојних дрога утврђена казна од четири мјесеца затвора. Примјеном одредби о стицају, изречена му је јединствена затворска казна од 10 година и два мјесеца, саопштено је из Кантоналног суда у Тузли.
Према пресуди, злочин је почињен 22. фебруара 2025. године, у раним јутарњим часовима, у стану оптуженог у тузланском насељу Ступине. Након што је у стан дошао оштећени С. С., Буљубашић му је ножем задао убод у лијеву наткољеницу, усљед чега је дошло до обилног крварења.
Након напада, оптужени је оштећеног умотао у деку и оставио у стубишту зграде, а потом покушао очистити и прикрити трагове крви. Оштећени је преминуо у стубишту зграде усљед масивног искрварења, насталог као посљедица оштећења бутне артерије.
Суд је утврдио и да је оптужени у свом стану неовлаштено посједовао одређену количину опојне дроге, чиме је починио и друго кривично дјело.
Након изрицања пресуде, Буљубашићу је продужен притвор, који може трајати најдуже девет мјесеци, рачунајући од дана изрицања пресуде.
