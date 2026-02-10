Logo
Опљачкан требињски ресторан, украдено око 2.000 КМ: Осумњичени експресно приведен

АТВ

10.02.2026

11:55

Опљачкан требињски ресторан, украдено око 2.000 КМ: Осумњичени експресно приведен

Требињска полиција ухапсила је Билећанина осумњиченог за крађу, а како АТВ незванично сазнаје опљачкан је ресоран у овом граду.

Расвијетљено кривично дјело пар сати након пријаве

"Полицијски службеници Полицијске станице Требиње су идентификовали и лишили слободе лице иницијала В. Б. из Билеће због постојања основа сумње да је починило кривично дјело „Тешка крађа“ из члана 226. став 1. Кривичног законика Републике Српске. Полицијски службеници су 09. фебруара запримили пријаву да је извршена провала у један угоститељски објекат у Требињу којом приликом је отуђен новац", речено је из ПУ Требиње.

Како сазнајемо, из ресторана је украдено око 2.000 марака.

О догађају је обавијештено Окружно јавно тужилаштво у Требињу које је полицијским службеницима наложило да предузму мјере и радње на документовању кривичног дјела „Тешка крађа“ из члана 226. став 1. Кривичног законика Републике Српске.

