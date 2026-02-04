Лопови ухваћени на дјелу па скочили с балкона, има повријеђених

Извор:
Загребачка полиција окончала је криминалистичку обраду над 37-годишњим мушкарцем којег сумњичи за двије тешке крађе проваљивањем почињене на штету три жене старости 34, 58 и 63 године.
Сумња се да је осумњичени на 25. децембра 2025. године, у поподневним часовима, провалио у кућу у власништву 34-годишње жене на загребачкој Пешченици. Насилно је отворио прозор који је био на кип те ушао у приземље, одакле је из више просторија украо новац, накит, одјећу, парфеме и друге предмете, након чега је побјегао.
Такође се сумња да је, заједно са још једном за сада непознатом особом, 29. јануара ове године у вечерњим часовима дошао до стана на Пешченици у власништву 63-годишње жене. Тамо су се попели на балкон те потискивањем отворили балконска врата и ушли у просторију.
Из просторије коју користи 58-годишња жена, осумњичени је отуђио новац и накит. Починиоце је у томе затекао 38-годишњи члан породице власнице стана, због чега су скочили с балкона. Један од њих је побјегао, док се 37-годишњак приликом скока с балкона повриједио, али је упркос томе наставио бијег.
Члан породице је потрчао за њим, сустигао га и заједно са отуђеним предметима задржао у оближњој улици до доласка полицијских службеника. Починиоцу је љекарска помоћ пружена у Клиничкој болници „Меркур“, гдје је утврђено да је тешко повријеђен.
Материјална штета настала извршењем кривичних дјела износи око 1.600 евра.
Након окончане криминалистичке обраде, осумњичени мушкарац је предат притворском надзорнику, док је посебан извјештај достављен надлежном државном тужилаштву у Загребу, преноси Дневник.хр.
