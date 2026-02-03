Logo
Шешељ шокирао Хрватску: Туђмана отац ухватио у кревету с маћехом

Информер

03.02.2026

13:29

Лидер Српске радикалне странке Војислав Шешељ открио је шок информације о некадашњем предсједнику Хрватске Фрању Туђману.

Гостујући у "Инфо јутро" на телевизији "Информер", Шешељ тврди да је Туђманов отац затекао сина у кревету са маћехом.

"Потом су отац и маћеха извршили самоубиство или је отац убио своју жену па себе. Комунисти су то заташкали и није до краја утврђено, али то су чињенице, не зна се само да ли је Туђманов отац убио жену или се сама убила па је он окончао и свој живот. Рођеном оцу натак'о рогове. То се тако код нас каже. Инцеста ту нема", казао је Шешељ.

Коментаришући усташки дернек на дочеку рукометаша, Шешељ је констатовао да је све је прљаво у сржи тог усташког покрета.

"Оснивач њиховог покрета је Јеврејин. Настало је у Хрватској, али то је пројекат католичке цркве. Све што имају Хрвати, све су украли од Срба, већину бар, има нешто што су украли и од осталих народа", рекао је Шешељ.

