Шешељ шокирао Хрватску: Туђмана отац ухватио у кревету с маћехом

Извор:
Информер
03.02.2026
13:29
Коментари:0
Лидер Српске радикалне странке Војислав Шешељ открио је шок информације о некадашњем предсједнику Хрватске Фрању Туђману.
Гостујући у "Инфо јутро" на телевизији "Информер", Шешељ тврди да је Туђманов отац затекао сина у кревету са маћехом.
Хроника
Инцидент у Сарајеву: Комад фасаде пао на пролазника
"Потом су отац и маћеха извршили самоубиство или је отац убио своју жену па себе. Комунисти су то заташкали и није до краја утврђено, али то су чињенице, не зна се само да ли је Туђманов отац убио жену или се сама убила па је он окончао и свој живот. Рођеном оцу натак'о рогове. То се тако код нас каже. Инцеста ту нема", казао је Шешељ.
Коментаришући усташки дернек на дочеку рукометаша, Шешељ је констатовао да је све је прљаво у сржи тог усташког покрета.
Хроника
Добојлија тукао мајку и пријетио да ће све побити
"Оснивач њиховог покрета је Јеврејин. Настало је у Хрватској, али то је пројекат католичке цркве. Све што имају Хрвати, све су украли од Срба, већину бар, има нешто што су украли и од осталих народа", рекао је Шешељ.
Најновије
Најчитаније
22
59
22
53
22
48
22
40
22
36
Тренутно на програму