Чекићем покушао убити мушкарца, завршио иза решетака

Извор:

Јутарњи.хр

03.02.2026

13:16

Коментари:

0
Чекићем покушао убити мушкарца, завршио иза решетака
Фото: Pixabay

У полицијском притвору, уз пријаву за покушај убиства и покушај тешког повређивања, завршио је 24-годишњак који је на Рабу чекићем у главу ударио 52-годишњака, а потом напао и 48-годишњака који је покушао да га спријечи у нападу, сазнаје се у Приморско-горанској полицији.

Полиција је саопштила да је завршила криминалистичку истрагу против 24-годишњака, који је осумњичен да је тешка кривична дјела починио 1. фебруара на Рабу.

Радован Ковачевић

Република Српска

Ковачевић: Додик позиционирао Српску који одлучује, Конаковић БиХ као објекта о којем други одлучују

Кривично дјело убиства у покушају починио је на штету 52-годишњег хрватског држављанина, задавши му ударац чекићем у предјелу главе, док је 48-годишњака повриједио након што му је овај пришао с намјером да спријечи даљи напад на поменутог 52-годишњака, саопштила је полиција.

Додају да је, на штету 48-годишњака, због тога пријављен и за кривично дјело тешке тјелесне повреде у покушају,пише Јутарњи.хр.

čekić

покушај убиства

Коментари (0)
