Чола није једини на мети: На куће пјевачица бачене бомбе

Да живот пјевача и пјевачица није нимало лак, свједочи велики број инцидената који се дешавају на њиховим наступима, али и у њиховим кућама, од стране разбојника.
Многи пјевачи били су свједоци пуцњава, туча, бомбе су им биле бацане на аутомобиле и у куће, на њих је насртано, а једном пјевачу је гост чак одгризао уво.
Ово су јавне личности са естраде које су преживјеле нападе.
Маја Беровић преживјела је два инцидента у оквиру којих јој је једном бачена бомба на кућу, а у другом је пуцано на њен аутомобил.
"Надлежни органи се не баве тим случајем, ни овдје, ни код нас у БиХ. Имала сам два напада и у Србији и у БиХ и мистерија је неразјашњена, заправо сви ми знамо ко стоји иза тога, то највјероватније знају и органи. Сада не могу ништа да тврдим правоснажно јер немам никакав легитиман доказ, али у принципу се то зна, али једноставно мора да се не зна", истакла је Маја за "Телеграф", да би се затим осврнула на то да ли је осјећала страх у овим моментима.
"Па јесам. Једноставно, када доживите напад, сад конкретно опет смо дошли на ту тему, те бомбе, тог решетања и свега тога. Једноставно, ко год би то доживио у свом животу, био би уплашен. Ја никада нисам била конфликтна личност, нити сам икад била у свађи са неким, а камоли да урадим нешто да доживим метак у ауто или бомбу у двориште", додала је Беровићева.
"Бомба јесте бачена у зграду поред, али је била намијењена мени. Да је среће да се није догодило, али ако се већ догодило жао ми је што није у Аустрији, јер би починиоци били тамо гдје им је место. Полиција ме је контактирала послије тога. Наравно да јесте. Раде на случају и то је то", открила је пјевачица.
"Нисам рекла на кога сумњам. Знате како, тешко је окривити некога када немате ниједан доказ за то. То што је мени неко рекао у лице нешто, ја ни за то немам доказ да ми је тај неко рекао. Једноставно, када немате доказе за нешто, ви просто не можете никога да окривите", признала је Маја, а потом испричала да ли је претходно била упозорена да тако нешто може да се деси.
"На неки начин, да", била је кратка Беровићева.
Душица Јаковљевић недјељама је возила џип са испод ког се, наводно, налазила бомба. Починиоци нису стигли да активирају експлозив, који је, како се писало, наводно био намијењен Душичином тадашњем дечку.
Направа је послије неколико седмица постала нестабилна и експлодирала је у Улици Љутице Богдана у Београду.
"Надлежни органи су дошли до стравичног открића да је Јаковљевићева са својом малољетном дјецом могла сваког часа да буде дигнута у ваздух. Бомба је дуже вријеме била у џипу, могуће чак и неколико седмица. Претпоставља се да су за сада непознати починиоци чекали да се Душицин дечко врати у Србију, па да активирају чак килограм експлозива. За све то вријеме водитељка је возила аутомобил и у њему своју дјецу, али и породицу и пријатеље, не слутећи да су сваког тренутка на корак од смрти", открио је тада извор "Информера".
Легенда народне музике Зорица Брунцлик, упркос хитовима и концертима, сада већ далеке 1997. године на насловним странама штампе нашла се због бомбашког напада.
Кобне вечери, пјевачица је у кући боравила са тек пристиглим гостима, колегиницом Меримом Његомир и Лидијом Хабић из ПГП-РТС-а, а експлозија је, како је причала Брунцликова, донијела шок и немир, као и да у првим тренуцима нико није знао шта се дешава.
Минуле године је на аутомобилу менаџера треп пјевачице Сениде, Асима Кравића, такође дошло до активирања експлозивне направе од стране непознате особе, саопштено је тада из МУП-а Кантона Сарајево.
На срећу, није било повријеђених особа, али оштећена су два пословна објекта и четири моторна возила која су била паркирана у непосредној близини. Према ријечима извора, мета је био управо он јер су га, наводно, уцјењивали да сарађује са одређеном продуцентском кућом.
Увиђај су обавили полицијски службеници Управе полиције МУП-а Кантона Сарајево који настављају рад на расвјетљавању и документовању кривичног дјела изазивање опште опасности, речено је у МУП-у.
Аутомобил пјевачице Маје Маријане запаљен је 2019. године.
Пјевачица је тада чекала да прођу празници па је тек онда пријавила случај медијима. На снимку надзорних камера видјело се како два мушкарца, са капуљачама на глави, прилазе аутомобилу, пале га, а потом бјеже.
"Ово се десило 22. априла, али због празника и Ускрса, а првенствено због полицијске истраге нисмо хтјели ништа да говоримо за јавност. Мој муж је прво примијетио на сигурносним камерама, ја сам спавала. Пробудио ме је, то је било негдје око петнаест до два, и док сам се ја снашла и устала, они су то запалили и нестали. Одмах сам звала ватрогасце и полицију. На вријеме су санирали пожар. Надам се да ће полиција ухватити починиоце и прије свега налогодавце", говорила је видно узнемирена пјевачица.
"Веома сам уплашена. Моја кћерка је плакала цијелу ноћ и вриштала", изјавила је тада Маја Маријана.
На кућу Здравка Чолића на Дедињу бачена је бомба. Увиђај на лицу мјеста врше полиција и тужилац Вишег јавног тужилаштва у Београду.
Према незваничним информацијама у бомбашком нападу нико није страдао, али је причињена огромна материјална штета.
Подсјетимо, Здравко Чолић са својом породицом, супругом Александром и кћеркама Уном и Ларом, ужива у луксузној вили на Дедињу.
Популарни Чола живи у мирном дијелу насеља са супругом Александром и кћеркама Уном Звезданом и млађом кћерком Ларом.
Чолина вила је окружена зеленилом, испред које је велико двориште, двије капије и високе мјере безбједности, коју он никад није истицао у јавности.
