Директор Путева открио када ће бити готови радови на мосту у Чесми

Завршетак радова на мосту преко ријеке Врбас у бањалучком насељу Чесма очекује се најдаље за мјесец дана, рекао је Срни вршилац дужности директора “Путева Републике Српске” Мирослав Јанковић.
Јанковић је истакао да ће до краја седмице имати прецизнију информацију, јер је потребно ријешити проблеме са пројектно-планском документацијом о радовима на лијевој обали јер пројекат који је доставила Градска управе Бањалука није био у реду.
“Ми смо радове на десној страни Врбаса комплетно обавили. Урадили бисмо и лијеву обалу и све без проблема завршили до 21. јануара, како је раније најављено. Али, достављени пројекат за лијеву обалу од Градске управе Бањалука није био у реду. Градске власти су, када смо преузели обавезе завршетка радова, навеле да је све чисто и да имају грађевинске дозволе. Међутим, чисто је било само на десној обали”, нагласио је Јанковић.
Он је прецизирао да се, упркос свему, преговара са предузећем “Витаминка” о завршетку радова на лијевој обали.
“Покушавамо да добијемо пристанак наведене фирме да нам да потребни појас земље и да све завршимо у складу са прописима. Поновићу, техничко рјешење које је доставио град Бањалука није било у складу са прописима, односно било је небезбједно јер се врло лако могло десити да на том потезу неко удари пјешака или бициклисту. Како год, радови се изводе иако су раније били успорени и због сњежних падавина”, рекао је Јанковић.
Ранијим одлукама Владе Републике Српске предузеће “Путеви Републике Српске” преузело је обавезе да заврши мост у Чесми као и приступне путеве том објекту, иако је првобитно постојао договор да приступне саобраћајнице изгради град Бањалука.
