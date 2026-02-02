Зељковић иницирао изградњу нових "плућа града" између Лауша и Паприковца

Извор:
Простор између бањалучких насеља Лауш и Паприковац, гдје је прије више година пробијена нова саобраћајница преко зоне "Економије", могао би ускоро добити потпуно нову намјену и то велики градски парк који би том дијелу града донио пријеко потребне зелене површине.
Иницијативу за израду идејног рјешења и главног пројекта за градски парк на овој локацији покренуо је одборник СНСД-а у Скупштини града Бањалука Богољуб Зељковић, кроз амандмане на буџет града.
Ријеч је о простору који се налази уз нову саобраћајницу и који представља једну од ријетких већих слободних површина у овом дијелу града, а која до сада није била системски уређивана.
Овај дио Бањалуке годинама се суочава са недостатком паркова и уређених јавних површина, па би нови парк представљао важан искорак ка равномјернијем развоју града. Планирана зелена зона била би намијењена породицама, дјеци, рекреативцима и свима који живе у насељима Лауш, Паприковац и околини, гдје су паркови и уређени јавни простори до сада били ријеткост.
Зељковић се у протеклом периоду, осим кроз конкретне инфраструктурне приједлоге, истицао и апелима да се политичке тензије у Бањалуци смире, да скупштинска већина и градска управа комуницирају нормално и рјешавају проблеме у интересу грађана.
И у вријеме најжешћих политичких сукоба наглашавао је да се политика у граду мора “унормалити“, те да је спреман пружити руку сарадње око свих пројеката који доприносе квалитету живота Бањалучана.
- Ако већ градимо нове путеве и ширимо насеља, морамо паралелно градити и паркове јер то су нова плућа града - порука је која прати ову иницијативу.
Спровођењем и реализацијом овог пројекта Бањалука би у наредном периоду добила један од већих градских паркова и први озбиљан парковски простор у овом дијелу града, чиме би се додатно унаприједио квалитет живота становника Лауша, Паприковца и околних насеља.
