Понос атлетике Републике Српске: Лука Ивичић наставио са сјајним резултатима

15.03.2026
19:13
Фантастични Лука Ивичић атлетичар АК Борца завршио је на најбољи начин ову дворанску сезону.
Он је након три сениорске националне титуле у дисциплинама (седмобој, 60 препоне и скок с мотком) оборио и сениорски национални рекорд БиХ и РС у седмобоју.
Лука је 14. и 15. марта 2026 наступио на првенству Словачке на којем је успио да тријумфује и уједно постави нови рекорд са резултатом од 4767 бодова.
Са овим резултатима Лука је доказао да Бањалука, Република Српска и БиХ имају прави атлетски бисер.
"Ова дворанска сезона нам је најуспјешнија до сада и искрено се надам да ће га само здравље послужити у наредном периоду јер сам сигуран да ћемо имати још пуно разлога за славље.” рекао је Душко Ивичић, тренер АК Борац
