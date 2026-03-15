Logo
Large banner

Понос атлетике Републике Српске: Лука Ивичић наставио са сјајним резултатима

Аутор:

АТВ

15.03.2026

19:13

Коментари:

0
Лука Ивичић
Фото: Уступљена фотографија

Фантастични Лука Ивичић атлетичар АК Борца завршио је на најбољи начин ову дворанску сезону.

Он је након три сениорске националне титуле у дисциплинама (седмобој, 60 препоне и скок с мотком) оборио и сениорски национални рекорд БиХ и РС у седмобоју.

Лука је 14. и 15. марта 2026 наступио на првенству Словачке на којем је успио да тријумфује и уједно постави нови рекорд са резултатом од 4767 бодова.

Са овим резултатима Лука је доказао да Бањалука, Република Српска и БиХ имају прави атлетски бисер.

"Ова дворанска сезона нам је најуспјешнија до сада и искрено се надам да ће га само здравље послужити у наредном периоду јер сам сигуран да ћемо имати још пуно разлога за славље.” рекао је Душко Ивичић, тренер АК Борац

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Таг :

atletika

Коментари (0)
Large banner

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner