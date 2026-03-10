Храброст и воља које немају границе: Ни мјесец дана од језивог пада, Линдзи Вон већ тренира

Извор:
Спутник Србија
10.03.2026
11:24
Коментари:0
Линдзи Вон, америчка скијашица, вратила се тренингу послије шест операција и непуних мјесец дана од повреде.
Када је Линдзи Вон на Зимским олимпијским играма у Милану доживјела тежак пад, мало ко је могао да замисли да ће се Американка са тешком повредом ноге носити тако храбро.
Није прошло ни пуних мјесец дана од пада, а Линдзи већ тренира.
„Дефинитивно су тешка времена, али и даље сам захвална, идаље напорно ради. Једини циљ је да оздравим. Дан по дан“, написала је прослављена скијашица уз објаву са тренинга.
💪👏 Линдси Вонн еще не может нормально ходить, но уже приступила к тренировкам – 40-летняя горнолыжница чуть не лишилась ноги после жуткого падения на Олимпиаде. Чтобы ее спасти, врачи сделали пять операций 😳 pic.twitter.com/fXFoXAuPMw— Спортс" (@sportsru) March 6, 2026
Линдзи Вон је послије страшног пада имала шест тешких операција, али упркос свему не жели да одустане. О њеној љубави према скијању и невјероватној вољи довољно говори чињеница да је одлучила да се такмичи на Играма упркос томе што је мало прије такмичења покидала предња укрштена лигамента.
Велику подршку славној скијашици пружао је током тешког периода и Новак Ђоковић, најбољи тенисер свих времена, али и многе друге спортске звијезде.
Остали спортови
1 седм0
Остали спортови
2 седм0
Остали спортови
2 седм0
Остали спортови
2 седм0
Најновије
Најчитаније
11
48
11
43
11
33
11
26
11
24
Тренутно на програму