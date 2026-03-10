Logo
Large banner

Храброст и воља које немају границе: Ни мјесец дана од језивог пада, Линдзи Вон већ тренира

Извор:

Спутник Србија

10.03.2026

11:24

Коментари:

0
Линдзи Вон
Фото: Таnjug/Olympic Broadcasting Services via AP

Линдзи Вон, америчка скијашица, вратила се тренингу послије шест операција и непуних мјесец дана од повреде.

Када је Линдзи Вон на Зимским олимпијским играма у Милану доживјела тежак пад, мало ко је могао да замисли да ће се Американка са тешком повредом ноге носити тако храбро.

Није прошло ни пуних мјесец дана од пада, а Линдзи већ тренира.

„Дефинитивно су тешка времена, али и даље сам захвална, идаље напорно ради. Једини циљ је да оздравим. Дан по дан“, написала је прослављена скијашица уз објаву са тренинга.

Линдзи Вон је послије страшног пада имала шест тешких операција, али упркос свему не жели да одустане. О њеној љубави према скијању и невјероватној вољи довољно говори чињеница да је одлучила да се такмичи на Играма упркос томе што је мало прије такмичења покидала предња укрштена лигамента.

Велику подршку славној скијашици пружао је током тешког периода и Новак Ђоковић, најбољи тенисер свих времена, али и многе друге спортске звијезде.

(спутник србија)

Подијели:

Тагови :

Линдзи Вон

Линдзи Вон пад

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Линдзи Вон

Остали спортови

Линдзи Вон одговорила на дирљиву поруку Кристијана Роналда

1 седм

0
spust lindzi von video povreda zimske olimpijske igre 2026

Остали спортови

Линдзи Вон о паклу кроз који је прошла: Била сам корак од ампутације ноге

2 седм

0
Линдзи Вон

Остали спортови

Линдзи Вон: Било је потребно доста плочица и шрафова да би се све поново саставило

2 седм

0
Линдзи Вон би могла да се суочи са ампутацијом

Остали спортови

Линдзи Вон искрено: "Напредак је спор"

2 седм

0

Више из рубрике

Преминуо легендарни капитен Партизана

Остали спортови

Преминуо легендарни капитен Партизана

13 ч

0
Драма на аеродрому: Чувени тренер доживио инфаркт и умро

Остали спортови

Драма на аеродрому: Чувени тренер доживио инфаркт и умро

19 ч

0
Раул Гонзалес нови тренер Партизана

Остали спортови

Раул Гонзалес нови тренер Партизана

1 д

0
Атлетска стаза

Остали спортови

Скандал! Олимпијски вицешампион суспендован на двије године

2 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

11

48

Иранци имају "понуду" за Арапе и Европљане: "Ако ово ураде, могу кроз Хормуз!"

11

43

ФУП претреса Министарство финансија ФБиХ, ухапшене двије особе

11

33

Тројке из Шипова: Млади Вујнићи добили два дјечака и дјевојчицу

11

26

Одржан жријеб јуниорске ФИБА Лиге шампиона: Игокеа са Лудвигсбургом и Сабахом

11

24

Храброст и воља које немају границе: Ни мјесец дана од језивог пада, Линдзи Вон већ тренира

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner