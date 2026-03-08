Раул Гонзалес нови тренер Партизана

08.03.2026
17:22
Коментари:0
Селектор Србије Раул Гонзалес од јула постаје и тренер рукометаша Партизана, саопштио је данас шампион Србије, доносећи ново поглавље за црно-бијеле.
Кључне ставке ангажмана:
"Рукометни клуб Партизан обавјештава јавност да ће од јула екипу преузети Раул Гонзалес. Шпански стручњак је актуелни селектор мушке сениорске репрезентације Србије, а уговор је потписан до 2028. године", стоји у објави Партизана, истичући значај овог ангажмана и амбиције клуба.
Шпански стручњак ће на клупи наслиједити Ђорђа Ћирковића, који је раније најавио одлазак из клуба на крају сезоне. Ова промјена најављује нову фазу развоја за Партизан, са амбициозним циљевима за будућност.
Гонзалес иза себе има врло успјешну тренерску каријеру, пуну трофеја. Са македонским Вардаром је освојио Лигу шампиона 2017. године, што је огроман успјех на европској сцени.
Потом је седам година у низу био првак Француске са Пари Сен Жерменом, екипом коју је напустио прошлог љета прије пресељења у Београд. Његово искуство на највишем европском нивоу представља огромну предност за Партизан и српски рукомет уопште.
"Управа клуба ми је објаснила своју идеју и веома ме је привукла могућност да истовремено будем уз репрезентацију и упознам играче, лигу и тимове. Сви су били сретни, јер је то велики клуб, који расте и чије је име референца само по себи.
Мислим да је то референца како на нивоу фудбала, тако и на нивоу кошарке, и то чини да клуб добије другу димензију", рекао је Гонзалес за клупски сајт послије потписивања уговора, изражавајући своје задовољство и амбицију да допринесе развоју Партизана.
