Раул Гонзалес нови тренер Партизана

08.03.2026

17:22

Коментари:

0
Раул Гонзалес нови тренер Партизана
Фото: Printscreen/Arena Sport

Селектор Србије Раул Гонзалес од јула постаје и тренер рукометаша Партизана, саопштио је данас шампион Србије, доносећи ново поглавље за црно-бијеле.

Кључне ставке ангажмана:

  • Раул Гонзалес преузима кормило рукометног клуба Партизан од јула.
  • Он ће истовремено остати актуелни селектор мушке сениорске репрезентације Србије.
  • Уговор је потписан на дугорочни период, све до 2028. године.
  • На клупи Партизана наслиједиће Ђорђа Ћирковића, који је напустио клуб на крају сезоне.
  • Гонзалес доноси богато европско искуство, укључујући освојену Лигу шампиона са Вардаром (2017) и седам узастопних титула првака Француске са Пари Сен Жерменом.

Шампионски потез Партизана

"Рукометни клуб Партизан обавјештава јавност да ће од јула екипу преузети Раул Гонзалес. Шпански стручњак је актуелни селектор мушке сениорске репрезентације Србије, а уговор је потписан до 2028. године", стоји у објави Партизана, истичући значај овог ангажмана и амбиције клуба.

Шпански стручњак ће на клупи наслиједити Ђорђа Ћирковића, који је раније најавио одлазак из клуба на крају сезоне. Ова промјена најављује нову фазу развоја за Партизан, са амбициозним циљевима за будућност.

Искуство које гарантује успјех

Гонзалес иза себе има врло успјешну тренерску каријеру, пуну трофеја. Са македонским Вардаром је освојио Лигу шампиона 2017. године, што је огроман успјех на европској сцени.

Потом је седам година у низу био првак Француске са Пари Сен Жерменом, екипом коју је напустио прошлог љета прије пресељења у Београд. Његово искуство на највишем европском нивоу представља огромну предност за Партизан и српски рукомет уопште.

Визија и мотиви новог тренера

"Управа клуба ми је објаснила своју идеју и веома ме је привукла могућност да истовремено будем уз репрезентацију и упознам играче, лигу и тимове. Сви су били сретни, јер је то велики клуб, који расте и чије је име референца само по себи.

Мислим да је то референца како на нивоу фудбала, тако и на нивоу кошарке, и то чини да клуб добије другу димензију", рекао је Гонзалес за клупски сајт послије потписивања уговора, изражавајући своје задовољство и амбицију да допринесе развоју Партизана.

Раул Гонзалес Партизан

RK Partizan

Коментари (0)
