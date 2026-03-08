Logo
Има 28 година, троје д‌јеце и кредит: Смислио је начин да заради и прехрани породицу, а купци му долазе чим изнесе робу

Блиц

08.03.2026

Има 28 година, троје д‌јеце и кредит: Смислио је начин да заради и прехрани породицу, а купци му долазе чим изнесе робу
Фото: Printscreen/Youtube

У многим мањим срединама људи често морају да се сналазе на различите начине како би обезбиједили стабилан приход и издржавали породицу.

Када плате нису довољне, многи посежу за додатним пословима, ослањајући се на сопствени рад, сналажљивост и упорност.

Један од таквих примјера је Салих Хабиб (28) из Доњег Вакуфа у Босни и Херцеговини. Овај отац троје д‌јеце показује да се упорношћу и спремношћу на рад могу савладати и најтеже животне околности.

Хабиб је купио кућу од 300 квадрата, али уз велики кредит који мора редовно да отплаћује. Иако већ четири мјесеца ради у једној фирми, плата му није довољна да покрије све трошкове живота.

– Радио сам у једној фирми три године, али ми нису одговарале смјене. Д‌јеца су била мала, супруга није могла све сама стићи. Да бих преживио, сам сам продавао танка дрва која сам сјецкао за потпалу. Од тог посла може се зарадити – рекао је Салих.

Дрва продаје много јефтиније од других

То што је вриједан, али и што је био домишљат убрзо му је помогло у животу. Почео је да сјече ситна, танка дрва за потпалу ватре, која је затим паковао у вреће и продавао мјештанима по знатно нижој цијени од других, због чега је брзо распродавао све што је припремио.

Једна врећа исецканих дрва код њега је коштала само 0,85 евра, док су други продавали исту количину за око 2,5 евра.

– Све што сам имао од дрва, све сам продао. Не занима ме што радим, само ми је битно да се заради и да се преживи – додаје он.

Због такве цијене и сталне потражње, продаја иде веома добро.

Додатна зарада од коза

Поред продаје дрва, Салих је почео да се бави и препродајом коза.

– Кад не радим, пуштам козе по пољу. Некад се може нешто зарадити и с козама – објашњава.

Иако има велику кућу, каже да осим ње нема другу имовину.

– Подигао сам кредит, купио кућу, сада морам радити да га вратим. Троје д‌јеце није мало, скоро сам заклао једну козу да имамо што јести – искрено признаје.

Научио и аутомеханику

Уз све обавезе, брине и о два пса.

– Нема тих пара да их продам. Не смијем псе пуштати јер излазе на улицу, увијек су везани – каже.

У слободно вријеме успио је да научи и занат аутомеханичара. Један познаник га је увео у посао и показао му основе рада око аутомобила.

Не жели да иде у иностранство

Иако је имао прилику да ради ван земље, Салих каже да никада не би напустио породицу.

– Овд‌је у селу нема пуно младих, никада нисам ишао преко, и не бих. Не бих оставио жену и д‌јецу, нема шансе. Имао сам прилику ићи радити у Хрватску, звао ме колега да возим ваљак. Није тежак посао, али не бих напустио жену и д‌јецу – рекао је овај млади отац.

Продао 3.000 врећа дрва

У само три мјесеца Салих је продао чак 3.000 врећа дрва. Повремено му помажу браћа, сестре и супруга.

Чим постави палету с врећама поред пута, купци брзо долазе, преноси Блиц.

Његова прича показује да се уз труд, упорност и спремност на рад може обезбедити егзистенција за породицу, чак и у тешким животним условима.

