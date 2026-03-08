Запослени у "Самсунгу" гласају о ступању у штрајк

Извор:
СРНА
08.03.2026
16:45
Коментари:0
Синдикално организовани радници јужнокорејског електронског гиганта "Самсунг" спремају се да гласају о томе да ли ће ступити у штрајк.
Гласање, које организују три највећа синдиката компаније, трајаће од 9. до 18. марта.
Ови синдикати заједно представљају око 89.000 од 130.000 "Самсунгових" радника.
Уколико буде усвојен, штрајк би трајао 18 дана - од 21. маја до 7. јуна, пренијела је агенција ДПА.
Синдикални лидери су наводно упозорили да би запослени који одбију да се придруже штрајку могли да се нађу у неповољном положају. То је покренуло дебату о томе да ли су радници неправедно изложени притиску.
