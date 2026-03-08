Logo
Запослени у "Самсунгу" гласају о ступању у штрајк

Извор:

СРНА

08.03.2026

16:45

Запослени у "Самсунгу" гласају о ступању у штрајк

Синдикално организовани радници јужнокорејског електронског гиганта "Самсунг" спремају се да гласају о томе да ли ће ступити у штрајк.

Гласање, које организују три највећа синдиката компаније, трајаће од 9. до 18. марта.

Ови синдикати заједно представљају око 89.000 од 130.000 "Самсунгових" радника.

Уколико буде усвојен, штрајк би трајао 18 дана - од 21. маја до 7. јуна, пренијела је агенција ДПА.

Синдикални лидери су наводно упозорили да би запослени који одбију да се придруже штрајку могли да се нађу у неповољном положају. То је покренуло дебату о томе да ли су радници неправедно изложени притиску.

samsung

Штрајк

