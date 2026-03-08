Папа Лав позива на окончање насиља на Блиском истоку

08.03.2026
Папа Лав је рекао да дубоко узнемирујуће вијести и даље стижу из Ирана и са Блиског истока и позвао на окончање насиља и обнављање напора да се отвори простор за дијалог.
Папа је током молитве на Тргу Светог Петра рекао да сукоб подстиче страх и мржњу и изразио забринутост да би конфликт могао да се прошири и увуче друге земље, укључујући Либан.
"Посветимо нашу понизну молитву Господу да тутњава бомби престане, да оружје утихне и да се отвори простор за дијалог у којем се могу чути гласови народа", рекао је папа.
