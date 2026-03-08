Иран би могао да дође до уранијума у објекту погођеном прошле године?

Извор:
Телеграф
08.03.2026
16:02
Коментари:0
Америчке обавјештајне агенције установиле су да би Иран, или потенцијално нека друга група, могли да дођу до примарног складишта високо обогаћеног уранијума иако се оно налази затрпано испод нуклеарног постројења у Исфахану које је погођено у америчком нападу прошле године, навело је више званичника упознатих са повјерљивим извјештајима, пише данас „Њујорк тајмс“.
Они су навели да Иран може да дође до тих количина уранијума преко веома уског пролаза, а остаје нејасно колико брзо може да премјести уранијум који се налази у форми гаса и ускладиштен је у канистерима.
Амерички званичници су рекли да америчке обавјештајне агенције стално надгледају локацију у Исфахану и да вјерују да би могле да открију и реагују на сваки покушај иранске владе, или других група, да премјесте уранијум.
Како се наводи, те залихе уранијума биле би кључна основа ако би Иран одлучио да крене ка изради нуклеарног оружја.
Свијет
Ирански шеф дипломатије открио да ли им Путин помаже у рату
Док је Иран захваћен хаосом због актуелних напада Сједињених Америчких Држава и Израела, судбина уранијума и опције за његово обезбјеђивање постале су критична питања за администрацију предсједника Доналда Трампа, наводи њујоршки лист.
На питање новинара да ли би размотрио слање копнених снага да обезбиједе високо обогаћени уранијум, предсједник САД Доналд Трамп је јуче казао да САД тренутно десеткују Иран, али да нису кренуле у том правцу.
„То је нешто што бисмо могли да урадимо касније. Не бисмо то сада урадили“, рекао је он.
Свијет
Изабран нови врховни вођа Ирана
САД су одлучиле да не покушавају да поврате уранијум прошле године након 12-дневног рата у којем су ирански нуклеарни објекти били под интензивним бомбардовањем.
Како се наводи, било какво убацивање копнених снага, вјероватно командоса Специјалних операција, било би веома ризично.
Амерички званичници су навели да би ваздушна кампања против Ирана морала да се настави данима како би се додатно ослабила иранска одбрана прије него што се донесе коначна одлука о одрживости те врсте напада.
Посљедњих недјеља, почев од почетка тренутне војне кампање, амерички званичници су расправљали о различитим опцијама за обезбјеђивање уранијума или покушај блокирања приступа Ирана њему, наводи у тексту „Њујорк тајмс“.
Свијет
Израелска војска упозорила: Наставићемо да прогонимо сваког насљедника Алија Хамнеија
Како се додаје, такође је могуће да се америчка влада нада да ће отворена пријетња копненом операцијом приморати Иран да се одрекне својих залиха у оквиру преговора о окончању рата.
Иран има око 970 фунти високо обогаћеног уранијума, од којих се највећи дио налази у Исфахану, наводе амерички званичници. Тренутне залихе су обогаћене на 60 одсто и морале би додатно да се обогате на 90 одсто да би се направило оружје, али тај корак је релативно лак ако су иранске центрифуге оперативне.
Прије америчких напада прошлог јуна, ирански званичници су предузели мјере да заштите нуклеарна постројења, тако што су затрпали земљом улазе подземних објеката, укључујући мрежу тунела у Исфахану гдје се чувао уранијум.
Свијет
Апокалиптични призори из Техерана: Ватра и дим се надвили над градом
Поред залиха уранијума, у Исфахану се налазио ирански пробни реактор и постројења гдје би се уранијумски гас трансформисао у густи метал, а тај процес, познат као метализација, кључни је корак у производњи нуклеарног оружја.
Убрзо након напада, шпијунски сателити високе резолуције открили су да је Иран премјестио опрему за ископавање у Исфахан и да је почео да приступа подземним тунелима, навели су амерички званичници и други извори упознати са обавјештајним подацима.
На једној локацији, сјеверно од главног објекта, сателитске фотографије приказују неколико комада опреме за ископавање како помјерају земљу. Није јасно да ли је земља одвезена на депонију или премјештена на улазе у тунеле како би се заштитили од будућих удара, наводи лист.
Економија
Упозорење стручњака: Раст цијене енергената могао би покренути ланчану реакцију
На другој локацији сјевероисточно од главног објекта није било много активности до прошлог мјесеца, када су сателитске фотографије показале оно што је изгледало као кран који пребацује земљу у камион.
Предсједник Трамп је раније разматрао могућност убацивања тимова командоса у Иран, писао је „Њујорк тајмс“ у јануару.
Он је јуче сугерисао на ризике, указујући да је потребно да се сачека да би се таква операција спровела.
„Ако бисмо то икада урадили, Иран би био толико десеткован да не би могао да се бори на копну“, закључио је Трамп.
(Телеграф)
Најновије
Најчитаније
17
27
17
22
17
05
17
03
16
59
Тренутно на програму