Трампови бомбардери преусмјерени у базу у Њемачкој, познат разлог

Извор:

Агенције

08.03.2026

14:25

Трампови бомбардери преусмјерени у базу у Њемачкој, познат разлог

Амерички бомбардери упућени према Европи морали су промијенити план слијетања због лоших временских услова у Великој Британији.

Наиме, због веома густе магле у близини базе RAF Fairford, бомбардери нису могли сигурно слетјети, па је донесена одлука да буду преусмјерени. Тако су три америчка бомбардера Б-1 упућена у ваздушну базу Рамштајн у Њемачкој.

Истовремено је транспортни авион C-17, који је превозио муницију и резервне дијелове за бомбардере, преусмјерен на аеродром "Prestwick" у Глазгову.

Повећан број транспортних авиона који пристижу у Fairford указује на могућ долазак додатних бомбардера у ову базу. Подаци са онлине радара за праћење летова показују да је један од транспортера који је био на путу према Fairfordу полетио из базе Минот у Сјеверној Дакоти, гдје су стационирани бомбардери B-52 Stratofortress.

Такви подаци сугерирају да би у наредним данима у базу RAF Fairford могли стићи и ови бомбардери.

Тагови :

američki bombarder

bombarder

Ramštajn

Њемачка

