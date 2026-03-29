Александар Вучић прочитао резултате избора

АТВ

29.03.2026

23:09

Александар Вучић објавио резултате локалних избора 2026.
Предсједник Србије Александар Вучић прочитао је резултате локалних избора који су у недјељу одржани у 10 општина. Вучић је рекао да "смо данас једва избјегли огромно зло" и да су "неки потезали пиштоље".

Додао је да ће СНС пружити руку свима.

"Основ демократског политичког дјеловања у свакој нормалној цивилизованој земљи на свијету, али ваљда револуционарне мисли неријетко замуте мозак мржњом људима и онда више не могу да разликују то шта је добро, шта је лоше. Ми ћемо да понудимо руку свим људима у Србији, да покушамо да се ујединимо јер нелака времена су пред нама", казао је Вучић.

Затим је прочитао резултате избора.

Додик: Честитам грађанима Србије на избору

"Кренућу од Аранђеловца и саопштити вам резултате које до сада имам. Они нису у потпуности коначни, али као да јесу зато што смо израчунали да је немогуће да дође до промјене резултата, видјећете, ја ћу вам дати напомену, а имамо, мислим, шест или седам потпуно коначних у глас пребројаних, а ово друго разумећете зашто говорим. Дакле, Аранђеловац на 90% обрађених бирачких мјеста. То је, има још четири мјеста само да се обраде, дакле 37 мјеста је обрађено, немогуће је доћи до промјена коначног резултата, јер у овом тренутку предност може да се смањи или увећа, али предност је 1.700 гласова у корист листе 'Александар Вучић-Аранђеловац, наша породица'", поручио је Вучић.

Локални избори одржали су се у Бору, Смедеревској Паланци, Кули, Бајиној Башти, Лучанима, Севојну и Аранђеловцу, Кладову, Књажевцу, Мајданпеку.

Александар Вучић прочитао резултате избора

