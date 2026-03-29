Затворена гласачка мјеста у Србији

Извор:

СРНА

29.03.2026

20:43

Избори у Србији
Фото: TANJUG/ MILOŠ MILIVOJEVIĆ/bs

Редовни избори у 10 локалних самоуправа у Србији завршени су вечерас у 20.00 часова.

Избори су одржани за одборнике Скупштине града Бора, за скупштине општина Смедеревска Паланка, Бајина Башта, Кула, Лучани, Аранђеловац, Кладово, Књажевац и Мајданпек и за скупштину градске општине Севојно.

ILU-NOVČANIK-230925

Излазност на изборима за одборнике Скупштине града Бора до 19.00 часова била је 63,8 одсто.

Излазност на локалним изборима у Смедеревској Паланци до 18.00 часова била је 58 одсто уписаних бирача, а у Бајиној Башти до 18.00 часова на гласање је изашло 71 одсто уписаних бирача.

У Кули је до 18.00 часова гласало 67,64 одсто уписаних, у Лучанима до 18.00 часова 71,24 одсто.

Излазност на локалним изборима у Аранђеловцу до 18.30 часова била је 63,27 одсто, док је у Кладову до 18.00 часова своје бирачко право искористило 50,40 одсто уписаних бирача.

На локалним изборима у Књажевцу до 18.00 часова гласало је 62,37 одсто уписаних бирача, док је излазност на локалним изборима у Мајданпеку до 18.00 часова била 58,43 одсто.

Излазност на локалним изборима у градској општини Севојно до 18.00 часова била је 73,1 одсто.

Према Закону о локалним изборима, изборна комисија у року од 96 часова од затварања бирачких мјеста доноси и објављује укупан извјештај о резултатима локалних избора, подсјећа Танјуг.

Предсједник Србије и члан Предсједништва СНС-а Александар Вучић стигао је вечерас у централу странке у Београду.

