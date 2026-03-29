Уништено америчко око први пут у историји - ВИДЕО

Сједињене Америчке Државе забиљежиле су свој први потврђени борбени губитак авиона за рано упозоравање Е-3 Сентри, познатији као АВАКС, након иранског ракетног удара на војну базу у Саудијској Арабији.
Према ријечима особе упознате са операцијама, напад се догодио у ваздухопловној бази Принц Султан посљедњих дана, при чему је оштећено неколико војних летјелица, док је потпуно уништен систем АВАКС, чија се вриједност процењује на око 300 милиона долара.
Снимак приказује како је задњи дио авиона одсјечен, што га чини неупотребљивим.
Е-3 Сентри, познат и као АВАКС, представља "око" на небу јер посједује ротирајући радар изнад трупа и користи се за детекцију претњи на великим удаљеностима, али и за координацију борбених авиона. Његов губитак, иако се може надоместити флотом од више од 60 јединица које САД посједују, сматра се оперативно и економски веома значајним.
Како је за "Блумберг" примијетио Питер Лејтон, бивши официр Краљевског аустралијског ваздухопловства, "ово је велики ударац", наглашавајући да чак и велики и критични авиони остају рањиви док су на земљи, упркос заштитним мјерама.
Идентификован авион: Аналитичари су потврдили да уништена летјелица носи серијски број 81-0005 и да је припадала 552. ескадрили за ваздушну контролу из базе Тинкер у Оклахоми.
Жртве: У нападу, који је изведен комбинацијом од 6 балистичких ракета и 29 дронова, рањено је најмање 12 америчких војника, од којих су неки у критичном стању.
Шира штета: Поред АВАКС-а, уништен је и најмање један танкер за допуну горива КЦ-135 Стратотанкер, док су три додатна озбиљно оштећена.
Ово је први пут у историји да је авион типа Е-3 уништен у непријатељској ватри. Будући да је производња ових авиона одавно престала, а флота је у процесу застарјевања, губитак је ненадокнадив до увођења нових система Е-7 Веџтејл, преноси "Телеграф".
