Огласио се Николас Мадуро први пут након хапшења

Свргнути предсједник Венецуеле Николас Мадуро и његова супруга Силија Флорес позвали су у првим порукама на друштвеним мрежама од њиховог хапшења у Каракасу на мир и национално јединство, наводећи да су "чврсти" и "спокојни".
Истакли су:
"Данас више него икад позивамо на континуиране напоре за учвршћивање мира у земљи, националног јединства, помирења, опроштаја и окупљања свих. Нека нико не скрене са пута дијалога, суживота и поштовања", рекли су Мадуро и Флорес, према порукама које су објављене на “Телеграму” и “Икс” налозима свргнутог предсједника, које су објављене два дана након њиховог посљедњег рочишта пред судом у Њујорку, гдје им се суди по оптужбама за кријумчарење дроге и оружја.
У порукама су навели да су “добро, снажни, спокојни и у сталној молитви”, и захвалили су се свима на подршци коју су добили кроз поруке и писма током свог заточеништва.
Мадуро и Флорес су захвалили венецуеланском народу на “толико снаге, толико храбрости и толико солидарности”.
Ово је прва објава коју су потписали Мадуро и Флорес, која је објављена на друштвеним мрежама од њиховог хапшења 3. јануара, током америчког војног напада у Каракасу.
До сада је син свргнутог председника, конгресмен Николас Мадуро Гера, објављивао молитвене поруке од свог оца у којима је уверавао да је он “врло добро” и да је “одличног расположења”.
