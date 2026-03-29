Невјероватни призор: Небо постало црвено, ово је разлог

29.03.2026

10:29

Небо постало црвено у Аустралији.
Фото: x.com/AccuWeather

Небо изнад Западне Аустралије јуче је попримило јаку црвену боју, стварајући призор који је д‌јеловао нестварно и апокалиптично.

Иза ове појаве стоји неколико фактора чије је објашњење чврсто засновано на науци. Када Сунчева свјетлост стигне до Земљине атмосфере, она нам се углавном чини бијелом.

Међутим, та свјетлост је заправо састављена од свих боја дуге које се распршују у интеракцији са молекулама гаса, прашином и микроскопским капљицама воде. Када је Сунце високо на небу, оно изгледа плаво јер се краће таласне дужине светлости, попут плаве, најлакше распршују.

Али, када је Сунце ниско на хоризонту, као током изласка или заласка, његова свјетлост мора проћи кроз дебљи слој атмосфере. Тада се плава свјетлост распрши, а до наших очију допиру дуже таласне дужине, због чега небо поприма црвене и наранџасте тонове, преноси Индекс.

Утицај честица прашине и дима

Небо може постати још живље црвено када се у ваздуху налази већа концентрација микроскопских честица. То могу бити честице прашине, дима од шумских пожара или загађења. У случају Западне Аустралије, вјерује се да су вјетрови циклона Нареле са обале подигли велике количине пустињског пијеска и унијели га у атмосферу.

Те веће честице узрокују такозвано Мие распршење, које додатно појачава црвене и наранџасте тонове. Због тога небо може попримити драматично дубљу боју, понекад чак и тамноцрвену.

Јутарње црвенило као знак кише

Позната поморска изрека каже: "Црвено небо ујутру, морнарево упозорење".

Ова стара мудрост има и научну основу. Јутарње црвенило може значити да Сунце на истоку освјетљава облаке који долазе са запада, што је често знак да се приближава киша. Слично као и са прашином, када Сунце под ниским углом освијетли микроскопске капљице воде у облацима, оне ће рефлектовати црвену и наранџасту светлост.

Интензивна црвена боја неба у Западној Аустралији вјероватно је била посљедица комбинације свих наведених фактора.

Више из рубрике

Језив инцидент: Аутом улетио међу пјешаке, има тешко повријеђених

Свијет

Језив инцидент: Аутом улетио међу пјешаке, има тешко повријеђених

5 ч

0
Демонстранти марширају током протеста против рата САД и Израела против Ирана и Хезболаха

Свијет

Рат се шири: Ракетни удари, погођене фабрике и аеродроми

5 ч

0
Возач из БиХ имао удес са електричним камионом, штета 400.000 евра

Свијет

Возач из БиХ имао удес са електричним камионом, штета 400.000 евра

15 ч

0
Хормушки мореуз

Свијет

Предзнак мира? Још бродова пролази кроз Ормуски мореуз

15 ч

1

  • Најновије

  • Најчитаније

14

30

Минић на терену: Обишао критична подручја у Пелагићеву

14

23

Ко највише профитира од помјерања казаљки на сату?

14

06

"Воде Српске": Најкритичније на ријеци Укрини, врх воденог таласа сутра ујутро

13

58

Мазалица подсјетио Суљагића: Израел није подржао њемачку резолуцију о "геноциду у Сребреници"

13

53

Прва фотографија Бранка Бабића из болнице

