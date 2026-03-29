Невјероватни призор: Небо постало црвено, ово је разлог

29.03.2026
10:29
Небо изнад Западне Аустралије јуче је попримило јаку црвену боју, стварајући призор који је дјеловао нестварно и апокалиптично.
Иза ове појаве стоји неколико фактора чије је објашњење чврсто засновано на науци. Када Сунчева свјетлост стигне до Земљине атмосфере, она нам се углавном чини бијелом.
Међутим, та свјетлост је заправо састављена од свих боја дуге које се распршују у интеракцији са молекулама гаса, прашином и микроскопским капљицама воде. Када је Сунце високо на небу, оно изгледа плаво јер се краће таласне дужине светлости, попут плаве, најлакше распршују.
NO, that's not a filter! ☁️🔴 The sky turned an eerie shade of red in Western Australia as dust filled the air ahead of Tropical Cyclone Narelle. pic.twitter.com/dCQ2hjFluI— AccuWeather (@accuweather) March 28, 2026
Али, када је Сунце ниско на хоризонту, као током изласка или заласка, његова свјетлост мора проћи кроз дебљи слој атмосфере. Тада се плава свјетлост распрши, а до наших очију допиру дуже таласне дужине, због чега небо поприма црвене и наранџасте тонове, преноси Индекс.
Небо може постати још живље црвено када се у ваздуху налази већа концентрација микроскопских честица. То могу бити честице прашине, дима од шумских пожара или загађења. У случају Западне Аустралије, вјерује се да су вјетрови циклона Нареле са обале подигли велике количине пустињског пијеска и унијели га у атмосферу.
Те веће честице узрокују такозвано Мие распршење, које додатно појачава црвене и наранџасте тонове. Због тога небо може попримити драматично дубљу боју, понекад чак и тамноцрвену.
Позната поморска изрека каже: "Црвено небо ујутру, морнарево упозорење".
Ова стара мудрост има и научну основу. Јутарње црвенило може значити да Сунце на истоку освјетљава облаке који долазе са запада, што је често знак да се приближава киша. Слично као и са прашином, када Сунце под ниским углом освијетли микроскопске капљице воде у облацима, оне ће рефлектовати црвену и наранџасту светлост.
Интензивна црвена боја неба у Западној Аустралији вјероватно је била посљедица комбинације свих наведених фактора.
