Предзнак мира? Још бродова пролази кроз Ормуски мореуз

28.03.2026
21:45
Иран је пристао да дозволи пролазак додатних 20 бродова под пакистанском заставом кроз Ормуски мореуз, при чему ће два брода моћи дневно да прођу кроз мореуз, изјавио је данас пакистански министар спољних послова Ишак Дар.
"Ово је добродошао и конструктиван гест Ирана и заслужује похвале. То је предзнак мира и помоћи ће у успостављању стабилности у региону", написао је Дар на платформи X, преноси Танјуг.
Према његовим ријечима, ова позитивна најава представља значајан корак ка миру и ојачаће заједничке напоре у том правцу.
"Дијалог, дипломатија и такве мјере за изградњу повјерења једини су пут напријед", истакао је он.
Ормуски мореуз је стратешки мореуз између Персијског и Оманског залива, кроз који пролази око 20 одсто светске поморске трговине сировом нафтом и течним гасом.
Иран је током сукоба са Сједињеним Америчким Државама и Израелом практично затворио мореуз за већину страних бродова, што је готово прекинуло нормалан бродски саобраћај кроз ово подручје.
Коме је Иран дозволио да прође кроз Ормуски мореуз
Блокада Ормуског мореуза изазвала је велики ударац за глобалну енергетску трговину.
