Драма на ауто-путу: Полиција јурила дрогираног возача у украденом возилу

Аутор:АТВ
28.03.2026
16:36
Полиција у Њемачкој након дуге потјере успјела је да заустави 27-годишњег мушкарца који је у украденом аутомобилу, под дејством наркотика, бјежао више од 50 километара.
Саобраћајна полиција покушала је да заустави украдено возило на раскрсници Хохфранкен на ауто-путу А72, непосредно прије преласка из Баварске у Саксонију. Међутим, возач се није зауставио, већ је наставио бијег у правцу Лајпцига.
Након тога, баварска полиција кренула је у потјеру са два службена возила.
Возач украденог аутомобила успијевао је да умакне полицији мијењајући саобраћајнице и крећући се великом брзином у правцу Цвикауа.
Током бијега ударио је у више саобраћајних знакова упозорења, док су полицијска возила успјела да избјегну сударе.
Према извјештајима, једно возило хитне помоћи током интервенције слетјело је са пута и ударило у заштитну ограду, након чега је одшлепано.
Полиција је на крају успјела да заустави возило и ухапси мушкарца. Тестирањем је утврђено да је био позитиван на амфетамине и канабис.
Аутомобил којим је бјежао раније је пријављен као украден у Вајнгартену у Баден-Виртембергу.
Под истрагом због више кривичних дјела
Осумњичени је под истрагом због тешке крађе, али и због сумње да је учествовао у илегалним уличним тркама.
