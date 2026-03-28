Драма на ауто-путу: Полиција јурила дрогираног возача у украденом возилу

АТВ

28.03.2026

16:36

Фото: Pexel/Pixabay

Полиција у Њемачкој након дуге потјере успјела је да заустави 27-годишњег мушкарца који је у украденом аутомобилу, под дејством наркотика, бјежао више од 50 километара.

Покушај заустављања на ауто-путу

Саобраћајна полиција покушала је да заустави украдено возило на раскрсници Хохфранкен на ауто-путу А72, непосредно прије преласка из Баварске у Саксонију. Међутим, возач се није зауставио, већ је наставио бијег у правцу Лајпцига.

Након тога, баварска полиција кренула је у потјеру са два службена возила.

Бијег великом брзином и оштећени знакови

Возач украденог аутомобила успијевао је да умакне полицији мијењајући саобраћајнице и крећући се великом брзином у правцу Цвикауа.

Током бијега ударио је у више саобраћајних знакова упозорења, док су полицијска возила успјела да избјегну сударе.

Према извјештајима, једно возило хитне помоћи током интервенције слетјело је са пута и ударило у заштитну ограду, након чега је одшлепано.

Возач био под дејством дроге

Полиција је на крају успјела да заустави возило и ухапси мушкарца. Тестирањем је утврђено да је био позитиван на амфетамине и канабис.

Аутомобил којим је бјежао раније је пријављен као украден у Вајнгартену у Баден-Виртембергу.

Под истрагом због више кривичних дјела

Осумњичени је под истрагом због тешке крађе, али и због сумње да је учествовао у илегалним уличним тркама.

