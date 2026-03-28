Венс: САД ће ускоро изаћи из рата са Ираном

Аутор:

АТВ

28.03.2026

16:20

Фото: Tanjug / AP

Потпредсједник Сједињених Америчких Држава Џеј Ди Венс изјавио је да ће САД ускоро изаћи из рата у Ирану.

Венс је, у интервјуу за конзервативног подкастера Бенија Џонсона рекао да, иако су САД постигле већину својих војних циљева, амерички предсједник Доналд Трамп планира да настави рат "још мало", како би било сигурно да је иранска влада озбиљно уздрмана.

- Предсједник ће наставити с тим још мало како би осигурао да када одемо, не морамо поново да радимо ово веома, веома дуго времена. Морамо да их неутралишемо веома, веома дуго и то је сврха - казао је Венс.

Венс је казао да су цијене гаса порасле као резултат сукоба у Ирану, али је навео да ће ускоро пасти.

- Ово је веома, веома привремена реакција на оно што ће на крају бити краткорочни сукоб. Мислим да је предсједник био веома јасан по овом питању, нисмо заинтересовани да будемо у Ирану за годину дана, за двије године. Ми се бринемо о послу, ускоро ћемо изаћи одатле, а цијене гаса ће поново пасти - казао је Венс.

Џеј Ди Венс је највјероватнији главни преговарач у потенцијалним мировним преговорима са Ираном, саопштили су раније званичници Бијеле куће, због његовог искуства у администрацији, и његовог документованог противљења отвореним конфликтима у иностранству.

Према ријечима званичника Бијеле куће, Венс је спреман да "заузме своје мјесто на сцени", али само ако и када почну директни преговори са Ираном.

(Танјуг)

