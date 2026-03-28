Привремено обустављање протеста радника "Нове Љубије", ево шта је договорено

Аутор:

АТВ

28.03.2026

15:51

Протест радника "Нове Љубије", одбијају оброк
Синдикална организација "Нова Љубија" саопштила је данас да је синоћ након више од 24 сата проведених у протесту глађу, скупштина синдиката донијела одлуку да привремено обустави протесте и да се радници врате својим кућама.

"Одлука о коначном прекиду протеста биће донесена након испуњења обећана које су синоћ добили од предсједника СНСД-а, највеће политичке странке, која уједно има највећи број посланика у Народној скупштини РС", наводи се у саопштењу.

Договорено је следеће:

1) У понедељак или најкасније уторак потребна финансијска средства за исплату 6 плата које су били једини захтјев радника биће пребачена на рачун РЖР-а,који је уједно и мањински власник са 49% капитала у Новој Љубији;

2) У следећој седмици се требају пријавити сви радници који прихватају овај начин исплате или да потпишу изјаве да остају у радном односу;

3) У случају евентуалног покретања дијела производње приоритет су бивши радници Нове Љубије;

4) До до 10.04. 2026.год.већински власник ће исплатити плату за мјесец март и дио регреса;

5) Остали дио евентуалних потраживања радници имају могућност остварити кроз стечајни поступак.

У саопштењу се истиче да су 25.03.2026. године на одржаној ванредној скупштини чланови скупштине у име свих радника донијели једногласну одлуку да ступе у протесте глађу са јединим захтјевом, а то је социјално збрињавање радника кроз исплату отпремнина у горе наведеном износу.

"Исто тако морамо напоменути да без обзира што је донијета једногласна одлука о прекиду протеста и прихватању понуде, то не обавезује све раднике да исту морају прихватити", наводи се у саопштењу.

