Logo
Large banner

Проходан пут Козарац-Мраковица, службе на терену

Аутор:

АТВ

28.03.2026

15:40

Коментари:

0
Проходан пут Козарац-Мраковица
Фото: facebook.com/VatrogasciPrijedor

Пут од Козарца до Мраковице поново је проходан, док пут Мраковица-Подградци и даље није због великих количина снијега, а на Мраковици нема струје, изјавио је Срни директор Националног парка "Козара" Божидар Николетић.

Николетић је навео да је снијег проузроковао оштећења на далеководима, да је на потезу од локалитета Бенковац до Мраковице и од Бенковца ка Котловачи пало доста стубова, те да, када нема струје, не могу да раде ни пумпе за воду.

"Такође, због тежине снијега имамо доста поломљених стабала. Велика је штета у шумама", додао је Николетић, преноси Срна.

Према његовим ријечима, на терену су радници ове јавне установе, те "Приједорпутева", Електродистрибуције и Територијалне ватрогасно-спасилачке јединице Приједор.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Kozara

Mrakovica

Снијег

Putevi Republike Srpske

Коментари (0)
Large banner

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner