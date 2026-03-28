Проходан пут Козарац-Мраковица, службе на терену

28.03.2026
15:40
Пут од Козарца до Мраковице поново је проходан, док пут Мраковица-Подградци и даље није због великих количина снијега, а на Мраковици нема струје, изјавио је Срни директор Националног парка "Козара" Божидар Николетић.
Николетић је навео да је снијег проузроковао оштећења на далеководима, да је на потезу од локалитета Бенковац до Мраковице и од Бенковца ка Котловачи пало доста стубова, те да, када нема струје, не могу да раде ни пумпе за воду.
"Такође, због тежине снијега имамо доста поломљених стабала. Велика је штета у шумама", додао је Николетић, преноси Срна.
Према његовим ријечима, на терену су радници ове јавне установе, те "Приједорпутева", Електродистрибуције и Територијалне ватрогасно-спасилачке јединице Приједор.
